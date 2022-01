Vicente Fernández pide a Elena Amaya inversiones en los polígonos y zonas industriales de Puerto Real

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha respondido a las palabras de Elena Amaya sobre las administraciones públicas y su papel en la industria de Puerto Real.

Fernández ha citado para ello a John F. Kennedy y su discurso de investidura, No pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país; “esto es aplicable hoy aquí y ahora, en Puerto Real, dado que se aprecia que la Señora Elena Amaya no conoce esa frase, ¿qué haces tú por Puerto Real?”, ha señalado el popular.

Vicente Fernández ha indicado que “es muy curioso leer en la nota de prensa que le han realizado a la Señora Elena Amaya como arremete contra las administraciones públicas por dejar morirse la industria en Puerto Real. Principalmente la autonómica por supuesto, dado que no es gobernada por el PSOE. Digo que es curioso porque, ¿qué hace ella como alcaldesa para levantar y apoyar los polígonos o zonas industriales de nuestro término municipal? Cada día dan más impresión de abandono, de dejadez, de olvido. ¿Dónde está la alcaldesa? ¿no aprecia Doña Elena Amaya como cada día las empresas lo pasan peor y se tienen que agrupar para ejecutar los servicios que no les presta la administración pública municipal?”.

“Tampoco se ve que trate que vengan a estos polígonos huérfanos nuevas iniciativas, ni hace nada por impedir que empresas nacidas aquí se vayan a términos municipales colindantes. ¿Dónde está la Alcaldesa? No veo que vaya a ver a su compañero de partido, Pedro Sánchez, en momentos críticos, que desde el gobierno puede con su dedo mágico apoyar nuevas instalaciones para Puerto Real. Usted no recoge iniciativas que no son propias, como la mía de que se instale en la localidad una iniciativa que les ofreció Pedro Sánchez a Barcelona y que la Generalitat desechó. Era para arreglar vehículos militares, con una inversión de millones y creación de cientos de puestos de trabajos que aquí hubiéramos aplaudido. Después de todo esto, ahora viene a señalar a otras administraciones, ¿y usted qué hace?”.

“Su nota es una cortina de humo, es una falacia, una mentira. Vemos que usted ha comenzado su carrera electoral y tendremos que aguantar sus desatinos o los de la persona que le escribe sus notas de prensa. Puerto Real necesita, este año largo que le queda, una alcaldesa que esté trabajando las 24 horas de cada día, no encerrada en su despacho, sino moviéndose en Madrid, Sevilla o Estambul si hace falta para buscar proyectos, inversiones, ideas para nuestra ciudad. Fíjese, como otras veces le he sugerido, en alcaldes de su formación que por su localidad no tienen reparos en enfrentarse públicamente con los dirigentes de su partido, ahí tiene ejemplos de amor por la política, de amor por su ciudad y, sobre todo, de responsabilidad municipal. Me temo que usted ama más a su poltrona que a la ciudad de la que usted es la alcaldesa. Recuerde o relea al dramaturgo del Siglo de Oro, López de Vega, sobre todo a su trilogía de dramas municipales. Aunque sea de otra época pasada sin fotos ni redes sociales, son muy formativas”.

Vicente Fernández finaliza: “no voy a recordar cómo se ha perdido Airbus, con firmas de Pedro Sánchez por miles de millones mientras se cerraba nuestra factoría, pensemos en el futuro. Dejemos las pancartas y las manifestaciones. Hagamos un plan de adecentamiento y necesidades urgentes de todos los polígonos y zonas industriales dentro de nuestro término municipal, invirtamos en ello. Visite al presidente de los empresarios de la provincia de Cádiz y los de las Cámaras de Comercio de Cádiz y Jerez, entable conversaciones para ver las formas en que puedan instalarse nuevas empresas, sobre todo escuche a los demás, no seamos sectarios”.

FUENTE: PP Puerto Real

