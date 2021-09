Vicente Fernández: “No sé si Andalucía Por Sí se habrá dado cuenta de que han sido abducidos por el PSOE en Puerto Real”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha indicado que “el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real es una coalición, no hay que olvidar que es cosa de dos. Elena Amaya es la máxima responsable, como alcaldesa del PSOE, pero sin el cooperador necesario de Andalucía Por Sí, obediente, no sacarían nada en el Pleno”.

Fernández ha querido realizar un análisis de la situación de Puerto Real, “cuando nos acercamos al último tercio de gestión de la legislatura si aparcamos la próxima campaña electoral”.

“Primero hay que recordar la contradicción en sí mismo de esta coalición, pues la señora Amaya en la pasada campaña municipal dijo de todo, menos bonito, a los componentes de Andalucía Por Sí, pero su afán por el sillón de la alcaldía, poco tiempo después de las elecciones, le hizo tragarse todo lo que había dicho. Donde dije digo, digo Diego. Amnesia que sufre la alcaldesa, al igual que olvido a Susana Díaz. Lo más curioso, fue Andalucía Por Sí, que miró para otro lado olvidando las humillaciones y el desprecio que le había mostrado la Señora Amaya, pocos días antes. Olvidando incluso que el grupo socialista había llevado a los juzgados con saña a la anterior alcaldesa, por negar información”.

“Andalucía Por Sí mantiene la coalición pese al deterioro que sufre Puerto Real, teniendo que tragar con la situación de limpieza, deterioro de los jardines, temas de defensa del empleo… pues tiene que tragar no solo con lo que hace o no hace, sino también de criticar al gobierno de Madrid porque es del PSOE. La coalición implica silencio culpable. No sé si se habrán dado cuenta que han sido abducidos aquí en Puerto Real por el PSOE”.

Vicente Fernández añade: “espero que en la campaña electoral Andalucía Por Sí no vaya a criticar a los socialistas, cuando es la mano o manos que los mantiene. El precio político no sé cuál será, pero creo que ha sido un pacto donde han salido perdiendo. El abrazo del oso que les han dado, claro en esta legislatura, tendrá sus repercusiones electorales en la que viene. Que nadie piense que el pueblo no sabe comprender las coaliciones, siendo la regla general que si el alcalde funciona absorbe al que lo apoya, y por contra, si el alcalde se hunde arrastra al segundo”.

El dirigente popular explica que “si la gestión de la coalición ha sido nefasta, en sus pequeñas competencias Andalucía Por Sí no ha sobresalido ni se ha diferenciado para bien. Así, es absurdo su muestra de satisfacción y alegría por la gestión llevada a cabo desde la concejalía de deportes sobre el campo de fútbol del I.E.S Virgen del Carmen. El proyecto de rehabilitación del referido campo es solo un parche para tapar la nefasta gestión. ¿Sr. Boy dónde está el nuevo campo de fútbol 11 que prometió? Los vecinos de Puerto Real, y en especial los clubes y entidades deportivas locales, llevan mucho tiempo demandando recursos y medios de calidad, demandas que no reciben contestación de la concejalía de Deportes. En su tiempo cerró la piscina Municipal, ahora cierra el pabellón del Río San Pedro, y nos engaña con la construcción de dichas instalaciones deportivas. Esta es la gestión diferenciada de Andalucía Por Sí”.

“Pregunto a ambos partidos, que ya han tenido tiempo de ejecutar sus programas, ¿que han realizado de cada uno de sus programas electorales?, o una vez situados en el equipo de gobierno como decía Don Juan Tenorio Prometer y prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido. Lo malo es que Puerto Real no es una obra de teatro y sus vecinos no son actores, sino familias que esperan que los servidores públicos, los concejales, sean eso y cuiden el bien común”, finaliza Fernández.

FUENTE: PP Puerto Real

