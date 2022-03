Vicente Fernández exige que Elena Amaya trate “sin discriminación” al Consejo Local de Hermandades

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha señalado que “es un hecho que las hermandades y cofradías y su Consejo Local no son tratados igual que otras asociaciones de Puerto Real. Tampoco como son tratadas estas asociaciones en otras localidades de la comarca de la Bahía de Cádiz, incluidas las de alcaldesas del PSOE”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Se acerca la Semana Santa, una época donde se reúnen, además del aspecto religioso, aspectos culturales, tradicionales, económicos y de ocio que son muy seguidos por muchos miles de andaluces en todas las localidades de nuestro territorio. Curiosamente, los ayuntamientos prestan su colaboración, por encima del partido y la ideología que lo sostengan. Por poner unos ejemplos: en Córdoba con Julio Anguita, dirigente y alcalde del Partido Comunista de España e Izquierda Unida, las cofradías y hermandades nunca tuvieron problemas con el ayuntamiento, incluso amplió su apoyo hasta económico, así como en nuestra población con Izquierda Unida en el ayuntamiento”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Doña Elena Amaya es la única alcaldesa de toda nuestra Bahía de Cádiz que no tiene suscrito un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y su Consejo Local. Esta es una forma de apoyo serio de la Semana Santa de cada localidad. Esto es motivado por el movimiento económico que tienen las procesiones, con un tipo de economía horizontal, pues esta actividad religiosa mueve a sectores económicos de autónomos y pequeñas empresas. Ejemplo: va desde la confección de las túnicas a la hostelería. ¿Por qué no ha suscrito un convenio con este Consejo que representa a todas estas asociaciones?”.

“La frivolidad de la alcaldesa con las hermandades es clara. El año pasado, por estas fechas, llegó a decir que habría una Procesión Magna en septiembre. Lo anunció públicamente demostrando su desconocimiento en este tema, como de tantos, pues no es de su competencia y no preguntó ni siquiera como se tiene que promover. Como me esperaba las palabras se las lleva el viento. Otra más.”

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Vicente Fernández asegura que “en la próxima legislatura propiciaré el fortalecimiento de toda la red asociativa, sin discriminación alguna, y entre ellas a las Hermandades. Ya sea desde el gobierno o la oposición propondré que el Ayuntamiento de Puerto Real no sea el único ayuntamiento de toda la Bahía de Cádiz sin tener suscrito un convenio con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, desde donde se potencie la celebración de la Semana Santa de Puerto Real”.

“Felicito a la alcaldesa por haber propiciado la aprobación de dar el título de Regidor Perpetuo a Nuestro Padre Jesús Nazareno, algo pedido durante muchos años. Pero que no se quede en eso, sea capaz de antes de acabar la legislatura hacer un convenio. Le doy una pista, Cádiz con Kichi aporta a sus hermandades 120.000 euros más los ingresos de palcos y sillas de la Carrera Oficial. San Fernando aporta 1.000 euros por hermandades más los ingresos de palcos y sillas de la Carrera Oficial, con su compañera del PSOE la Señora Patricia Cavada. Chiclana aporta 22.000 euros más los ingresos de las sillas y palcos de la Carrera Oficial con el Señor Román, también del PSOE”.

“Es de justicia ver la situación económica de cada una de las Hermandades, alguna al borde de la bancarrota. Entre otros motivos, por los gastos en flores, ceras y bandas -por nombrar las partidas más importantes- que se tuvieron que abonar por la no salida el primer año de pandemia, y que por este hecho imprevisible, quedaron en una situación económica muy preocupante. Hay que recordar que las hermandades y cofradías puertorealeñas durante todo el año realizan una labor callada y silenciosa, que muchos no ven, en temas sociales, de juventud, de ocio… quitándole al Ayuntamiento una carga relevante. Son asociaciones donde nadie cobra, sino que se paga por estar y gracias a sus aportaciones se dan muchas horas de trabajo. Además efectúan una labor de ocio sano para muchos jóvenes directamente -sus grupos jóvenes- o indirectamente, integrantes de las bandas”.

“Forman parte del tejido asociativo de Puerto Real, donde tenemos ocho hermandades de penitencia y otras de gloria. Es parte de la tradición, por tanto, de la cultura de nuestro pueblo. Las hay desde la constituida en 1551, muy probablemente la más antigua de la Diócesis, hasta alguna que tiene pocos años. No es solamente un evento religioso o económico y social, sino que también forma parte de una de las señas de identidad más importantes de nuestra ciudad, por lo que hay que prestarle la atención necesaria para su mantenimiento y desarrollo, evitando su desaparición”.

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD