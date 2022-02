Vicente Fernández da la “enhorabuena” a Elena Amaya por “su gestión en los polígonos industriales”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido trasladar su “enhorabuena” a la alcaldesa de la localidad, Elena Amaya, por “su gestión en los polígonos industriales”.

“Hay cosas que si no se ven no se creen, por ello acompaño mis palabras por 21 fotos tomadas esta semana. Además, todos los ciudadanos curiosos o que quieran verificarlo ellos mismos, pueden pasarse para verlo todo directamente. Podrán ver contadores de energía eléctrica con las cajas rotas, aceras con más hierbas que algunos jardines del centro de Puerto Real, zonas con más residuos y basuras que el Complejo Medioambiental de Miramundo de Residuos Sólidos Urbanos, resto de varios vehículos abandonados, contenedores de basura rotos, acerado agrietado y deteriorado o desaparecido…”.

“Esto es como se encuentra hoy el Polígono Industrial del Trocadero de Puerto Real. Bravo, Elena Amaya, por tu gestión en los polígonos industriales. Lo de industriales es un decir, más bien son polígonos de escombreras. Bravo, Elena Amaya, por como demuestras tu preocupación por las empresas que tenemos y las que podrían venir, que no lo van a hacer. ¿Esta es tu inquietud por la generación de economía y nuevos puestos de trabajo para tus ciudadanos?”.

Fernández señala que “en una empresa privada, Señora Amaya, esta gestión, esta productividad en tu labor, ese esfuerzo y constancia en su trabajo ya hubiera bastado para ponerte de patitas en la calle. Tienes suerte, el puesto de alcaldesa es por cuatro años y te quedan 15 meses, o sea, que estos meses no te tienes que preocupar por tu sueldo, lo tienes fijo. Lo que me asombra es que sigas reuniéndote con colectivos, anunciando que quieres ser candidata y que vas a ser alcaldesa, es decir, cuatro años más en tu sillón. Por favor, menos hacerte fotos por la ciudad para tu colección de Instagram y más trabajar por tener en condiciones los polígonos industriales, para que sean atractivos para que vengan nuevos inversores. Por favor, más trabajo tuyo por conseguir puestos de trabajo para Puerto Real, para sus vecinos y vecinas. Es una de tus obligaciones, pues eres la alcaldesa”.

“Vuelvo a insistir, la culpa no es solo suya y del PSOE por mantenerla a toda costa, también hay responsabilidad en la oposición municipal, que no hacen ni el mínimo intento de montar una moción de censura. Ella no va a dimitir por haberse atado a su sillón de la alcaldía, aprovechándose que la oposición es indolente, no siendo capaz de sentarse a hablar también con el partido del equipo de gobierno que acompaña al PSOE en esta coalición. Está claro que no están dispuestos a superar barreras políticas por Puerto Real, cada uno a lo suyo y nuestra ciudad por barrer”.

Vicente Fernández finaliza: “confieso que me indigné, lo que vi no está mejor que la última vez, estaba aún peor. Vehículos abandonados, un peligro, ¿cómo es que no se localiza a sus propietarios si alguno tiene hasta matriculas?, solo espero que ningún joven o niño tenga la curiosidad de jugar en ellos. Tuve vergüenza de verlo todo, pero decidí que todos lo veáis, no podemos ser ajenos a esto. Tenemos unas capacidades que están dejadas y abandonadas, que simplemente necesitan el que alguien trabaje ofreciendo la buena ubicación de este polígono, y no es el único que existe en nuestro término municipal. Señora Amaya quiero preguntarle ¿sabe usted dónde está el Polígono Industrial del Trocadero?, las apariencias indican que no lo sabe o lo que es peor, le importa un bledo dónde esté y como esté”.

FUENTE: PP Puerto Real

