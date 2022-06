V. Fernández (PP) pide la dimisión de Elena Amaya “por su furibunda implicación” en el proyecto de Delphi

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido salir al paso de todo lo que está ocurriendo alrededor de los terrenos de Delphi, en Puerto Real. Una situación de la que ya se ha pronunciado Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Puerto Real, y de la que cada vez se conocen más posturas en el duelo que mantienen el proyecto Sportech City, con el Cádiz CF y el Ayuntamiento de Puerto Real, así como la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.

El miembro de los Populares puertorrealeños quiso mostrar su “gran inquietud por la situación que padece el Ayuntamiento de Puerto Real. El Equipo de Gobierno no tiene dirección ni estrategia política, ello lleva a que haya un fracaso en la gestión, incluso en la ordinaria. A otros niveles, las actitudes y decisiones de la alcaldesa han superado nuestra frontera con asombro y estupor, cuando no, han llegado al chascarrillo.”

“En la gestión ordinaria, es notoria la mala situación de la limpieza de muchas calles y de los jardines; la colocación de toldos en septiembre parece de broma; la situación tercermundista de los polígonos industriales es lamentable, etc. Si elevamos un poco el nivel de eficacia, nos encontramos con la situación de las instalaciones deportivas, como el del pabellón cerrado y que tendrá un coste enorme por falta de mantenimiento, si se quiere poner en funcionamiento. Eso sin contar el coste social de unas instalaciones que no prestan su destino, que es el de dar un servicio público y la consiguiente pérdida para el patrimonio municipal. Pero en las ideas y ocurrencias de última hora en que aparece la Alcaldesa, ya se llega verdaderamente a lo esperpéntico, típico de Valle Inclán”, señaló.

Fernández tampoco quiso dejar la oportunidad de valorar “la implicación de la Alcaldesa como furibunda defensora del proyecto Delphi-Estructura Empresarial del Cádiz C.F. (Sport City Cádiz), siendo el culmen del despropósito en estos tres años de legislatura”. “La alcaldesa cuando sale a la palestra para coliderar y defender un proyecto, lo hace como Ayuntamiento, algo que ya desde el principio fue nefasto en imagen, ya que que los medios de comunicación descubrieron que la persona con la que estrechaba la mano en una foto pública, era una persona imputada en relación a un tema grave, penal y complejo a nivel del estado. ¿Qué hubiera dicho ella, si la mano en vez de la suya era de algún otro miembro de la corporación local?”, indicó en primera instancia.

“¿Cómo la Alcaldesa apadrina un proyecto que necesitaría una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Real donde el uso tendría que ser alterado legalmente, dado que el actual es de actividad industrial?. ¿Ha pensado en ello?, ¿ha prometido algo de la modificación del uso urbanístico en el PGOU? Además, eso correspondería a la próxima legislatura, sencillamente por plazos legales. Ha votado hasta tres veces como miembro de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz a favor, pues es un proyecto que no es nuevo, llevando cinco años desde que comenzó. Iniciado por un dirigente socialista, el Señor Don José Luis Blanco. Además, con el Ministerio dirigido por el PSOE, que dictó una orden ministerial del que ahora ella tampoco está de acuerdo. Dentro de su coherencia, si ella en la pasada elecciones autonómicas tanto defendía a lo ‘público’, cómo ahora defiende un proyecto empresarial privado en contra de una institución pública (Puertos del Estado). Esto lo recordaba el periodista Fernando Santiago: “Es curioso que una alcaldesa socialista apoye lo privado y una presidenta de la Autoridad Portuaria del PP defienda lo público”, cuestiona.

“Si la Presidenta de la APBC, Teófila Martínez, ha asegurado públicamente y ha comunicado a los vecinos que en esas instalaciones portuarias no habrá gráneles; ¿qué mentira es esa de los gráneles que la miembro de la APBC, Elena Amaya Alcaldesa, sigue erre que erre como película del actor Martínez Soria?. ¿Hasta dónde va a seguir con la mentira?, ¿peligra la salud pública ahora y no hace cinco años?, ¿vota sin saber lo que vota?, ¿de pronto a visto usted la luz?. Señora Amaya, esto es muy grave, usted funciona como una autócrata, ¿ha convocado al Pleno, al Equipo de Gobierno, alguna comisión municipal o reunión con los miembros de la Corporación para explicar que hay delante y detrás de este proyecto? No. Es intolerable, su falta de transparencia ya es oscuridad tenebrosa. Diga claramente qué compromiso tiene, si lo tiene, con Sport City Cádiz. Está actuando como un Alcalde del Régimen Franquista, pues cuando no hay explicaciones ni se ve claridad en un proyecto destinado a entrar en una carrera de pleitos, como ya está anunciado en los medios de comunicación, que llegarán a las más altas instancias judiciales de España, nada se comprende. Ante esto, cualquier persona se pregunta:- ¿qué gana Puerto Real con este apoyo incondicional a este proyecto privado del Cádiz C.F.?, ¿por qué esa defensa incondicional a los inversores, qué intereses hay detrás? ¿Qué está pensando para cuando deje la alcaldía dentro de 11 meses?. ¿Esto viene a sumarse a las Aletas, ahora Lógica?”, insiste.

El Dirigente Popular también mostró su “preocupación por un proyecto que comienza por un entramado de ingeniería empresarial legal, que no se conocía antes de anunciarse la compra de estos terrenos de Delphi. Una compra que se realiza cuando se conocía que estaba firmada la Orden Ministerial, aunque no publicada, que entraba en colisión con la compra. Una inversión extraña. Se compra por un valor inferior del que ya había ofrecido la institución portuaria gaditana. Si se ha pagado algún impuesto o tasa al Ayuntamiento, ¿dónde está la carta de pago de la misma? Nadie invierte para perder dinero, quizás no se consiga el proyecto, pero sí ganar dinero, ejemplo de ello existen no tan lejanos por desgracia. ¿Se va a dejar que se desmantelen todas las instalaciones, como ya se ha comenzado a realizar, donando materiales?. Menos mal que la beneficiada ha sido la UCA. ¿Se tiene en cuenta el valor de la chatarra del desmantelamiento total de toda la factoría? Varios millones, según comentarios que corren por Puerto Real, no sé si acertados. Por último, los administradores concursales han manifestado algo de todo este proceso de compra. ¿Están cobrando los acreedores concursales?.

“Es necesario que se sepa la postura pública de toda la Corporación Local, empezando por los miembros del Equipo de Gobierno. ¿Andalucía por Si se sigue atando a esta alcaldesa de manera sumisa? Los demás grupos políticos, salvo IU, mantienen el silencio cómplice. ¿Serían capaces los grupos políticos de convocar un pleno extraordinario, rompiendo con sus diferencias, con el único punto del orden día de transparencia para este proyecto? ¿Sería capaz el PSOE de pedir generosidad para dar el paso atrás a su compañera Elena Amaya, para proponer otro candidato a alcalde o alcaldesa si ella no dimite? ¿Son capaces todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, por el bien común y prestando un servicio público, ponerse de acuerdo en poner una moción de censura por Puerto Real?. Estamos en un punto final. O Puerto Real reacciona, o nuestro futuro no será el que debería ser”, finaliza.

