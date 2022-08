V. Fernández (PP): “No se trata igual a todos los vecinos de Puerto Real”

El Presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha vuelto a criticar al Gobierno de PSOE y AxSí a la hora de tratar los distintos problemas que sufren los ciudadanos de la Villa.

“Tenemos que hacer realidad que todos los vecinos de Puerto Real sean iguales realmente cada día. Si la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Andalucía establecen la igualdad jurídica, la igualdad real no es completa, no llega. Los Ayuntamientos, como administración pública más cercana a los vecinos y vecinas en esto es fundamental, son la primera línea o infantería de las administraciones públicas. Los Ayuntamientos deben de hacer una gestión igualitaria, que todos los ciudadanos se sientan igualmente tratados, o sea que no se sientan discriminados en su localidad, pues al final todos y todas pagan los mismos impuestos y deben de recibir los mismos servicios públicos”, expresó.

El dirigente popular, señalo que, después de mantener encuentros con representantes de las barriadas de Puerto Real, se ha encontrado con “un sentimiento de abandono y discriminación, se nota el descontento”. Esto, según Fernández, “se agudiza en una zona, la Barriada del Río San Pedro. Me reflejan sentirse como si no fueran de Puerto Real, con sensación de abandono. Ven como una Barriada con una población importante, con una edad media más joven que la media de Puerto Real, no reciben nada más que palabras vacías, pero el tiempo pasa y ven como palpablemente se aprecia el deterioro. Mientras tanto, la alcaldesa Elena Amaya y su Equipo de Gobierno, coalición de Andalucía por Si y del PSOE, no dan soluciones”.

Vicente Fernández ha mostrado su compromiso de “llevar sus necesidades, cuando no sean competencia municipal, a la administración pública andaluza, para tratar de mejorar los servicios públicos de su competencia”. “Pregunto, ¿dónde está la alcaldesa?, la Barriada de Río San Pedro es también parte del territorio. Es preocupante por su población joven, que haya aparecido puntos de venta de drogas que hay que atajar ante que crezca su importancia. Hay que actuar, además de la presencia policial, que es necesaria, con programas de educación para que los jóvenes, sobre todo, conozcan las consecuencias reales del peligro de la coca y demás drogas. Desde los ayuntamientos hay que ser muy combativos en la educación preventiva, esta lacra es silenciosa”, añade.

El dirigente popular explicó que “un vecino, cuando ve que los socavones van teniendo trienios de antigüedad, cuando los alcorques donde hay árboles son sobrepasados y estos rompe con sus raíces el firme de las aceras e incluso en algún caso de la calzada, la suciedad permanece y se incrusta en el suelo, semáforos que no funciona eternamente, no se ve un vehículo de la Policía Local de patrulla rutinaria, etc. Con todo esto, no cree señora Amaya que es para sentirse olvidado, sentirse discriminado, sentirse vecino y vecina de cuarta de Puerto Real”.

“No es la única barriada olvidada, por no decir menospreciada de nuestra localidad. También está el Barrio Jarana, descuido total, un barrio donde su centro cívico lleva cerrado más de una año y donde los vecinos de la zona no pueden acceder por falta de previsión de este ayuntamiento, un barrio con muchísimas deficiencias, con contenedores de basuras que son impropios de este siglo. No podemos quedarnos igual, como si hubiera ciudadanos de primera, de segunda y hasta de cuarta, por ello, de cara a la próxima legislatura, dado lo poco que queda a esta, propondré que haya un concejal delegado de barriadas, de manera que la conexión sea fluida y continua, para realizar que se hagan planes anuales para acondicionar todas las barriadas, que aunque estén alejadas, tiene los mimos derechos, pagando lo mismo por sus impuestos y tasas municipales, teniendo entonces una sensación de integración y no sentirse como los olvidados o los parias de Puerto Real. Un ejemplo simple hay cosas tan sencillas como las verbenas en muchos sitios que no reciben ninguna ayuda, cuando podrían planificarse para que no costará casi nada al erario municipal, buscando ingresos alternativos, pues son importante como punto de unir a los vecinos, pero sin embargo, que si hay otras fiestas donde no hay problemas en el gasto de dinero porque es del gusto del Equipo de Gobierno”, finalizó.

FUENTE: PP Puerto Real

