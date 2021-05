V. Fernández (PP): “La lengua bífida del PSOE sabe decir una cosa en Madrid y otra en Puerto Real”

El Presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido valorar lo ocurrido esta semana en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado del Senado, donde Unidas Podemos llevó una moción para evitar el cierre de Airbus Puerto Real. Algo que salió rechazada con los votos en contra del PSOE y ERC.

El PSOE “consume una nueva traición a la Bahía, resignándose y aceptando el cierre”, señaló Fernández. “Se ha engañado a los trabajadores de esta factoría de Puerto Real. Los del Gobierno de Pedro Sánchez tienen en su hoja de ruta el cierre, quizás no lo hagan ahora mismo, pero el año que viene empezara la escalada para concluir el cierre. Ya ha salido en la prensa reflejando como desde la empresa ha anunciado a empresas auxiliares que en el año 2022, no necesitan nada. Lo peor de esto, además de 400 puestos de trabajos que se pierden en Puerto Real y los cientos de puestos en las empresas auxiliares, no son sólo para los trabajadores actuales sino también para sus hijos, es la gran mentira que han realizado los socialistas”, insiste

“Una medida no surge de un día para otro sino que son un proceso de la estructura de una empresa que es una multinacional y que no es deficitaria, sino que hay una programación de años y que el Gobierno debería saber desde hace tiempo y si no lo sabía porque si ha invertido en reforzar la factoría madrileña de Getafe con 400 millones”, recuerda.

El dirigente popular señaló que “es triste la larga cola de empresas desaparecidas que eran el futuro de Puerto Real como foco industrial y ya sabemos cuál es la siguiente. Por desgracia la historia no es nueva”.

“Piensen en el culpable de esto todos los trabajadores y sus familias. Está claro el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez que se niegan a votar a favor del mantenimiento de la factoría, ellos que aquí se hacen jirones en la ropa diciendo que defienden los intereses de los trabajadores y porque no se pierda un puesto de trabajo”, incide.

“Un engaño, cuando el Gobierno tenía armas económicas para impedir que se tocara la factoría, como decía una de las enmiendas de adición del Grupo Popular el aumentar la participación en la empresa para tener más poder en la toma de decisiones. Su plan está en concentrar la actividad en Madrid, Getafe, allí se invierten 400 millones a la vez que saltaba aquí el cierre, y cuidado, puede que no sea la única factoría que se quiera cerrar al concentrar en Getafe, no ahora pero si en el futuro”, prosigue.

“Ante esto me gustaría saber qué opinión tienen María Jesús Castro, Cándida Verdier y Alfonso Moscoso Senadores/as del PSOE por la circunscripción electoral de la provincia de Cádiz y la alcaldesa de Puerto Real Elena Amaya o simplemente mantendrán el silencio, pues donde mandan Pedro Sánchez no mandan los marineros. El que quiera comprobar todo lo que digo le remito a la página web del senado, allí verán un video con la voz de los socialistas contra la factoría”, añade

Finalmente, “quiero agradecer la solidaridad con los andaluces de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha apoyado con su voto negativo al PSOE, claro que a cambio seguirán recibiendo sus prebendas e indultos de Pedro Sánchez”.

FUENTE: PP Puerto Real

