Unidas Podemos tacha al PSOE de “insensible” al eliminar la bonificación del impuesto a la transmisión de vivienda habitual “Mortis Causa”

El portavoz del grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Puerto Real, José Alfaro, lamenta que el gobierno municipal haya procedido a la eliminación de las bonificaciones a las transmisiones de la vivienda habitual ocasionada por mortis causa en la modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en la ciudad de Puerto Real. Critica el concejal la “falta de sensibilidad” del equipo de gobierno de Elena Amaya, puesto que la modificación incluida por el PSOE a esta ordenanza afecta sobre todo a “las viviendas más antiguas y pequeñas, las de la Jarcia, las 429 del Río San Pedro, las 512, las del Campo de Fútbol, las de Madre Loreto, las de la barriada de Matagorda o las del Cartabón” de manera concreta, “a personas mayores y con pensiones más pequeñas, y, sobre todo, a mujeres con pensiones de viudedad exiguas”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Que estas personas mayores y con pensiones cortas o muy cortas multipliquen por 30 lo que ahora pagan cuando fallezca su cónyuge para seguir viviendo en su casa de toda la vida, esto no es de justicia social, no es ético ni moral, no es progresista; estas son políticas económicas de derecha, que son la que ustedes están aplicando”, lamentó Alfaro en su intervención en el Pleno municipal del pasado 7 de julio, en el que presentó alegaciones a esta modificación de la ordenanza vigente hasta este momento en Puerto Real, al entender que esta eliminación de bonificaciones por transmisión de vivienda habitual en caso de fallecimiento es “una injusticia social, y además, absolutamente injustificada a tenor del expediente y de la constatación de la realidad”.

Apunta el portavoz municipal que “cuando les argumentamos la necesidad de favorecer a los más desfavorecidos, de hacer una política fiscal que contemple la equidad vertical, que entiendan que estas bonificaciones se justifican desde el punto de vista de la justicia objetiva, que deben inspirar su política económica en valores éticos y sociales, ustedes se ocultan bajo el mantra del plan de ajuste”. No obstante, indica que “la ordenanza vigente es de noviembre de 2012 y en la misma se contemplaron las bonificaciones cuando el plan de ajuste ya estaba vigente desde hacía ocho meses, ya que se aprobó en marzo de 2012. No se cuestiona el plan de ajuste aprobado”.

Critica, además, Alfaro, que “de los siete ayuntamientos que conformamos la Bahía de Cádiz, todos con planes de ajuste aprobados en 2012, sólo el de Puerto Real elimina la bonificación mortis causa, mientras los demás la mantienen, habiendo procedido algunos de ellos a actualizar sus ordenanzas recientemente”.

El portavoz lamenta el respaldo de Andalucía por Sí a “este atropello del PSOE, que le quita el dinero a los más necesitados”.

FUENTE: Unidas Podemos

PUBLICIDAD