Unidas Podemos agradece el apoyo mostrado a la propuesta de municipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio

“La historia reciente da la razón a este tipo de propuestas de gestión directa de servicios públicos, que cada vez y con mayor frecuencia son asumidos por entes locales a lo largo y ancho de todo el territorio del estado. No solo hay suficientes ejemplos de estas gestiones directas en ayuntamientos, sino que tanto la ley como la jurisprudencia afirman que gestionar estos servicios de manera directa no solo tienen beneficios económicos para la administración municipal, sino que los mayores beneficiarios son los usuarios y las trabajadoras del mismo”, señalan.

