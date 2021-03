UCA y GEN implementan un sistema matemático inteligente que detecta anomalías en fotovoltaicas

No es la primera vez que GEN trabaja y colabora con la Universidad de Cádiz, y en particular con el Departamento de Matemáticas. Actualmente estamos colaborando en el proyecto Mathgreen: Técnicas matemáticas difusas para los retos de las energías renovables en un marco discreto, financiado con fondos FEDER y de la Junta de Andalucía, apostando firmemente por la innovación, el desarrollo tecnológico y la productividad.

El grupo de investigación M·CIS cuenta con una experiencia de más de 20 años desarrollando innovadoras herramientas matemáticas para el diseño de sistemas automáticos en inteligencia artificial (IA). Esto se refleja en las más de 200 publicaciones científicas internacionales, en los competitivos proyectos en los que han estado trabajando, además de la propia red europea en análisis forense digital DIGital FORensics: evidence Analysis via intelligent Systems and Practices (DigForASP) que coordina el profesor Jesús Medina. Por su capacidad y trazabilidad, las herramientas desarrolladas son fundamentales para la extracción, tratamiento y predicción de información a partir de bases de datos (big data).

