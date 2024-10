Totem Ensemble lleva los éxitos de Queen, Coldplay o Los Beatles al Teatro Principal

El próximo 18 de octubre, a las 21:00 horas, el Teatro Principal de Puerto Real será el escenario de un esperado concierto del quinteto de cuerdas Tótem Ensemble, que ofrecerá su espectáculo “Grandes Clásicos del Pop y del Rock”. Este evento forma parte de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos, y destaca por la innovadora combinación de música clásica y popular que caracteriza al grupo. Las entradas están disponibles desde el 3 de octubre en la taquilla del teatro, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Fundado en 2003, Totem Ensemble está liderado por el contrabajista Francisco Lobo, profesor del Real Conservatorio de Música de Cádiz “Manuel de Falla” y puertorrealeño de nacimiento. A lo largo de su trayectoria, el quinteto, formado también por Vladimir Dmitrienco, Luis Miguel Díaz, Jerome Ireland, y Nonna Natsvlishvili ha ganado reconocimiento por su capacidad de difundir la música clásica a través de programas originales que integran tanto piezas históricas como arreglos de géneros contemporáneos.

El concierto del 18 de octubre destacará por la interpretación de su programa “Grandes Clásicos del Pop y del Rock”, que incluye versiones de éxitos de artistas icónicos como Coldplay, The Beatles, Queen, Deep Purple, Pink Floyd, ABBA, y Joan Manuel Serrat, entre otros. El quinteto ha adaptado estos temas al formato camerístico con arreglos elaborados por los propios miembros del grupo, en una propuesta innovadora que explora nuevas formas de disfrutar de la música popular.

El programa “Grandes Clásicos del Pop y del Rock” es una de las propuestas más populares del quinteto, ya que combina la riqueza sonora de los instrumentos de cuerda con la energía y emoción de la música moderna. El público podrá disfrutar de versiones adaptadas de temas tan conocidos como Viva la Vida de Coldplay, Bohemian Rhapsody de Queen, Yesterday de The Beatles, Smoke on the Water de Deep Purple, y Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, entre otros.

Este espectáculo ofrece una oportunidad única para redescubrir canciones icónicas bajo un nuevo prisma, donde la música de cámara se fusiona con los ritmos y melodías que han marcado generaciones.