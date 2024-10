AxSí no se fía del “aparente carpetazo” al traslado de la Facultad de Educación a Valcárcel

Andalucía Por Sí en Puerto Real ha vuelto a expresar su firme rechazo al posible traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio Valcárcel en Cádiz, una idea que ha generado preocupación en diversas administraciones. En una rueda de prensa a las puertas del campus universitario del Río San Pedro, los andalucistas desplegaron una pancarta reafirmando su postura y lanzaron duras críticas a la medida.

Sandra Rodríguez, coordinadora local del partido y número dos en la lista municipal, dejó claro que “no nos vamos a rendir, seguiremos luchando y presionando para que esto no se haga efectivo, sencillamente porque no nos fiamos de las últimas declaraciones de los distintos responsables políticos que hace meses defendían lo contrario”. Rodríguez destacó el escepticismo de su formación ante los planes gubernamentales, recordando que “tristemente Puerto Real no es la primera vez que se ve castigada por las políticas de PP y PSOE en la administración autonómica y estatal”.

El portavoz andalucista en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, calificó la situación de “desvergüenza política”, criticando los más de veinte millones de euros que se destinarían a trasladar la facultad a Cádiz. “Es completamente una desvergüenza plantear esa inversión cuando el edificio de la Facultad en el Campus del Río San Pedro se cae a pedazos y, con menos de la tercera parte de esa inversión, se reforzaría la infraestructura de un centro histórico y puntero del que siguen saliendo grandes profesionales”, afirmó.

Fernández también señaló los intereses electorales detrás de la decisión, subrayando que su partido defiende que el edificio Valcárcel se destine a equipamiento público, pero “no a costa de perjudicar a Puerto Real”. Además, criticó la falta de implicación de la alcaldesa Aurora Salvador, a quien acusó de no ser lo suficientemente beligerante en la defensa de los intereses del municipio. “Puerto Real no puede seguir ausente de este debate ni en las mesas en las que se hablan estas cuestiones”, añadió.

Finalmente, Fernández exigió “el cierre de este capítulo” para evitar más incertidumbre entre la comunidad universitaria y reclamó que los fondos destinados al traslado se utilicen en otras áreas más necesarias, que la ciudadanía reclama de forma justa pero que siempre reciben la respuesta del “no hay dinero”.