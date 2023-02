Rufino Morillo explica las operaciones “que han permitido que la deuda municipal se reduzca durante nuestra gestión en casi 16 millones de euros”

Este crédito tenía como destino obligatorio saldar deudas municipales anteriores al 1 de julio de 2021 que no fueran con entidades bancarias (deuda no financiera). El Ayuntamiento, por tanto, ha dedicado el importe íntegro a pagar a los proveedores, con quienes se mantenían obligaciones comprendidas entre el año 2003 y el 30 de junio de 2021.

