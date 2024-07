Puerto Real se suma a la campaña del IAM para prevenir la violencia de género en verano

El Ayuntamiento de Puerto Real se ha sumado a la campaña emprendida por la Junta de Andalucía para reforzar la lucha contra la violencia de género bajo la denominación ‘Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999. Teléfono andaluz de atención a las mujeres’. Está impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Mediante esta campaña se llama a las mujeres y su entorno a “no bajar la guardia” ante la violencia de género y sexual durante esta época estival. Esta iniciativa pone el foco en el teléfono el 900 200 999, una línea gratuita, operativa las 24 horas del día, confidencial, atendida por profesionales y que ofrece a las mujeres información, asesoramiento y atención en caso de agresión. Además, está conectada con el teléfono de Emergencias 112, que permite agilizar tiempos de respuesta e incluso detectar si en una llamada de emergencia se oculta un posible caso de violencia de género.

La concejala de Feminismos, Lorena Díaz López, ha señalado que “en estos tiempos de descanso y desconexión, no debemos olvidar que hay cuestiones que no entienden de vacaciones. La violencia de género sigue siendo una realidad dolorosa para muchas mujeres en nuestra sociedad. No debemos bajar la guardia ni permitir que esta lacra quede en segundo plano. Existen recursos a disposición de las mujeres que sufren violencia de género: líneas de ayuda, centros de atención y programas de prevención. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estas herramientas sean accesibles y efectivas”.