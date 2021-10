Presentado el cartel del XVIII Campus Jazz Puerto Real, Cádiz y Algeciras

El vicerrector de Cultura, José María Pérez Monguió, presentó el cartel del XVIII Campus Jazz Puerto Real, Cádiz y Algeciras que este año estará conformado por un importante elenco de figuras internacionales y nacionales del género y que se desarrollará entre 15 de octubre y 11 de noviembre de 2021 en tres ciudades con campus universitario. El programa cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja y con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.

El ciclo se iniciará el viernes 15 de octubre de 2021 a las 20.00 horas en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz con el concierto del trío de Mikel Azpiroz conformado por el propio líder al piano, Fernando “Lutxo” Neira en el contrabajo y Carlos Arancegui a la batería.

Mikel Azpiroz (Donostia, 1971) se inició en el piano a los seis años y sus estudios de música clásica en el conservatorio derivaron pronto hacia la música moderna. Aunque se licenció en ingeniería industrial, siempre tuvo clara la pasión por la música, y desarrolla su trayectoria como músico, compositor y productor tanto en proyectos propios (Elkano Browning Cream) como en colaboraciones (The Waifs, Duncan Dhu, Travellin’ Brothers, Jabier Muguruza, Elena Setién…). Azpiroz ha grabado tres álbumes en solitario, de piano solo: “Gaua” (2013), “Zuri” (2016) y el más reciente ‘Islak’ (2020) que continúa por el camino intimista de sus precedentes y que aborda, en sus mismas palabras, «composiciones propias con un lenguaje musical que incluye jazz, blues, impresionismo clásico o raíces vascas, estilos que he mamado desde crío y a los que procuro dar un enfoque personal y con alma». La entrada al concierto será libre hasta completar aforo limitado.

El sábado 6 de noviembre de 2021 a las 21.00 horas en el Teatro Principal de Puerto Real se celebrará el concierto de Joe Lovano & Marcin Wasilewski Trio y su proyecto Arctic Riff con el que ha publicado un reciente álbum en el sello alemán ECM. El cuarteto está formado por Joe Lovano (saxo tenor), Marcin Wasilewski (piano), Slawomir Kurkiewicz ( contrabajo) y Michal Miskiewicz (batería).

Considerado por el New York Times como “uno de los más grandes músicos en la historia del jazz”, el coloso del saxo Joe Lovano se ha distinguido como un precursor y un maestro en la escena de la música creativa que bien habría podido asentarse con comodidad en la sonoridad hardbop de sus inicios pero que prefirió apostar por el sondeo de remozadas áreas de expresión. Atrás quedaron categóricas evidencias de su talento como “From The Soul” (1992), “Universal Language” (1993) o el orquestal, junto a Gunther Schuller, “Rush Hour” (1994) mientras que Lovano enfilaba la ruta de otros desafíos con el Trio Tapestry. El brillante “Arctic Riff” (2020) surgió luego como producto de su alianza con el trío del pianista polaco Marcin Wasilewski junto a quienes visita ahora Campus Jazz Puerto Real. Ganador de un Grammy con su disco “52nd Street Themes” y otras 14 nominaciones, Lovano ha conquistado innumerables veces las clasificaciones de las revistas de referencia en distintas categorías. También ha colaborado y grabado con una larga lista de estrellas del jazz, entre las que cabe citar a Woody Herman, Mel Lewis, Bob Brookmeyer, Paul Motian, Bill Frisell, Tony Bennett, Abbey Lincoln, Charlie Haden, John Scofield, Gunter Schuller, Elvin Jones, McCoy Tyner, Ed Blackwell, Herbie Hancock, Dave Holland, Hank Jones, Dave Liebman, Michael Brecker, Dave Douglas, Ravi Coltrane, Chucho Valdez u Ornette Coleman.

Wasilewski Trio es el grupo polaco por excelencia y desde hace años ha sido reseñado por la crítica internacional como una de las formaciones más interesantes y únicas de su generación y aclamado por los aficionados del jazz de todo el mundo. Su 25 aniversario, en 2019, coincidió con el 50 aniversario de ECM Records, sello con el que llevan años grabando, en trío y como parte del cuarteto de la leyenda Tomasz Stanko, a quien acompañaron durante más de 20 años. El trío o sus músicos por separado, han colaborado con grandes nombres del jazz como Charles Lloyd, Nils Petter Molvaer, Brandford Marsalis, Jan Garbarek, Manu Katche, Al Foster o John Surman, labrándose una destacada reputación que también mostraron en su visita a Campus Jazz Algeciras en 2017.

El concierto está cofinanciado por the Ministry of Culture, National Heritage and Sport of the Republic of Poland en colaboración con the Film and Jazz Music Foundation and Adam Mickiewicz Institute y tiene una entrada de 10 euros y de 7 euros para la comunidad Universitaria.



Varias veces nominado al Grammy, Miguel Zenón representa a un selecto grupo de músicos que han equilibrado y mezclado magistralmente innovación y tradición. Considerado como uno de los saxofonistas más innovadores e influyentes de su generación, ha desarrollado una voz única como compositor, concentrando sus esfuerzos en perfeccionar una elegante mezcla entre música folklórica latinoamericana y jazz.

Nacido y criado en San Juan, Puerto Rico, Zenón ha firmado destacadas grabaciones como líder, incluyendo “Sonero. La Música de Ismael Rivera” (2019), “Yo soy la tradición” (2018) o “Típico” (2017). Como acompañante, ha trabajado con luminarias del jazz como The SFJAZZ Collective, Charlie Haden, Fred Hersch, Kenny Werner, David Sánchez, Danilo Pérez, Kurt Elling, Guillermo Klein & Los Guachos, The Jeff Ballard Trio, Antonio Sanchez, David Gilmore, Brian Lynch, Miles Okazaki, Ray Barreto, Jerry Gonzalez & The Fort Apache Band, The Mingus Big Band, Bobby Hutcherson o Steve Coleman.

Zenón encabezó las categorías de artista de jazz del año y saxofonista alto en el Jazz de 2014 Times Critics Poll y fue seleccionado como el saxofonista alto del año por la Jazz Journalist Asociación en diferentes ocasiones.

Zenón ha impartido conferencias y sesiones en instituciones de todo el mundo, es miembro permanente de The New England Conservatory, The Manhattan School of Music y se desempeña como artista actual en residencia para el Instituto Zucherman de la Universidad de Columbia. En 2011 fundó “Caravana Cultural”, un programa que presenta conciertos de jazz gratuitos en zonas rurales de Puerto Rico. En abril de 2008, recibió una beca de la prestigiosa John Simon Guggenheim Fundación. Ese mismo año, fue una de las 25 personas distinguidas para recibir la beca MacArthur, también conocida como la “Beca Genius”

El cuarteto está conformado por Miguel Zenón (saxo alto), Luis Perdomo (piano), Hans Glawischnig (contrabajo) y Henry Cole (batería).

Finalmente, el jueves, 11 de noviembre de 2021 a las 21.00 horas en el Teatro Principal de Puerto Real, con un precio de entrada de 10 euros y de 7 para la comunidad universitaria tendrá lugar el concierto del legendario saxofonista y compositor Anthony Braxton a la cabeza de su proyecto Diamond Curtain Wall Trio del que forman parte la trompetista Susana Santos Silva y el acordeonista Adam Matlock.

Definido por algunos críticos como el compositor e intérprete de jazz más importante desde John Coltrane u Ornette Coleman, Anthony Braxton es uno de los músicos estadounidenses más prolíficos y uno de los principales responsables de la unión de las tradiciones transafricanas y europeas basadas en el jazz y la música contemporánea. A lo largo de un extensísimo recorrido, expresado en diferentes contextos, desde el solo hasta la ópera, ha combinado métodos de composición y notación que demuestran una síntesis personal del legado de compositores del peso de Schoenberg, Stockhausen y Xenakis con la exploración de técnicas instrumentales, tímbricas y métricas a la luz de las prácticas de jazz de Charlie Parker, Coltrane o Eric Dolphy, aunque él se niegue a aceptar una catalogación de su trabajo: “no hago jazz, tampoco hago música clásica. Hago mi música que está entre el jazz y la música clásica, entre la izquierda y la derecha, entre la democracia y el populismo”. Como lo definió el periódico El País, Braxton es “una leyenda del jazz y de la música improvisada, así como uno de los compositores más radicales e insobornables del último medio siglo”.

En Diamond Curtain Wall, un proyecto que se ha plasmado en diferentes formaciones, por las que han pasado nombres como Taylor Ho Bynum, Ingrid Laubrock o Mary Halvorson, Braxton hace uso de la electrónica a través del software SuperCollider de interacción en tiempo real, como sistema de composición, donde aplica un vocabulario modular, materializando una práctica que él denomina transidiomática y multijerárquica, con implicaciones filosóficas y cosmológicas. Braxton estrena una nueva formación de Diamond Curtain Wall, con motivo de una gira europea, con Susana Santos Silva, trompetista y compositora portuguesa, y Adam Matlock, acordeonista norteamericano, y ofrecerá en Campus Jazz Puerto Real su única actuación en España.

Las entradas para los conciertos del Teatro Principal se podrán adquirir en Tickentradas y en la propia taquilla del Teatro el día del concierto.

El ciclo Campus Jazz está organizado por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz.

Este año Campus Jazz se extiende también a Algeciras de la mano del concierto que Miguel Zenón Quartet ofrecerá el martes 9 de noviembre de 2021 a las 20.00 horas en el recién remozado salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, con entrada libre hasta completar aforo.

FUENTE: UCA

