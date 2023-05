Nace la Asociación de Músicos de Puerto Real CRD Music

El Pub Country RD en (Ribera del Muelle, 4 dePuerto Real) fue le lugar elegido por la Asociación para darse a conocer y donde invitan a la ciudadanía a participar de esta nueva etapa que se abre para la difusión, aprendizaje y disfrute de la música “made in Puerto Real“. Tras la presentación, el grupo local THE WEDS se subió al escenario para interpretar algunos temas de su último disco, producido íntegramente en Puerto Real.

