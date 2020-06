Marea Blanca Gaditana Puerto Real ha querido informar sobre sus actividades realizadas durante el Estado de Alarma debido a la pandemia del Covid-19.

“Se han hecho dos comunicados en defensa de la sanidad pública y sobre el problema de las residencias de ancianos y de la población general producidas tras la aparición de la pandemia por coronavirus, que no se publicaron en los medios, pero que pueden verse en nuestra página de Facebook. Invitamos a todas las portorrealeñas y portorrealeños a visitar esta página, donde aparecen estos problemas, además de otros que no aparecen en los medios tradicionales”.

“En primer lugar denunciamos la privatización realizada por la Consejería de Salud en nuestra provincia, privatizando las áreas de Salud en 14 pueblos de la provincia, con 280.000 habitantes, con nocturnidad y alevosía, aprovechando el confinamiento, poniendo como referencia a hospitales de la cadena Pascual”.

“Estamos totalmente en contra y nos uniremos a las protestas que se harán en algunos de estos pueblos, marchando sobre el Hospital Público de Jerez, naturalmente cuando el estado de alarma haya terminado. A diferencia de otros, no queremos perjudicar a la población con contagios”, comentan desde Marea Blanca.

“Los hospitales públicos son más baratos, no hay plusvalías, y su calidad del trabajo es mucho mejor que en los hospitales privados. Sus trabajadoras y trabajadores se reclutan por concurso y/u oposición, son centros acreditados mediante encuestas como centros con asistencia, docencia e investigación. Esto no ocurre en los centros privados, donde lo principal es la ganancia, y desde luego, los centros privados de Pascual no nos consta que funcionen de esta forma. Estos datos sobre mejor calidad y menor coste en los centros públicos está perfectamente estudiado en trabajos científicos realizados por la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicados en su Revista científica”.

“Además de esto la Junta de Andalucía ha despedido a los residentes de los hospitales públicos cuando han terminado su período de formación, a pesar de la falta de personal facultativo. Y también pretende prescindir de los facultativos contratados durante este tiempo de alarma. Por sus actos vemos que esta Junta pretende disminuir el apoyo a los centros públicos, más baratos y de mejor calidad y derivar hacia centros privados, más costosos y de peor calidad. En esto chocamos frontalmente con la Junta”.

“Recordemos nuestro lema: Sanidad 100% pública, de calidad, sin conciertos ni copagos. Y en defensa de esto nos opondremos a estas maniobras privatizadoras de la Junta, y pedimos el apoyo de las ciudadanas y ciudadanos de este municipio para ello. Con nuestra salud no se juega”, finalizan.

FUENTE: Marea Blanca Gaditana Puerto Real

