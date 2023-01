Manuel J. Parodi habla en Nerja sobe el Bicentenario de la Batalla del Trocadero

Este martes, 24 de enero, nuestro paisano el historiador Manuel Parodi Álvarez, habitual colaborador de “Puerto Real Hoy”, impartirá una conferencia en inglés en la localidad malagueña de Nerja titulada “Losing Freedom. The Tragical End of The Spanish Revolution in 1823” (“La Libertad Perdida. El trágico final de la Revolución Española en 1823”).

Esta actividad está organizada por la Arts Society de Nerja (en colaboración con el Exmo. Ayuntamiento de Nerja a través de su concejalía de Educación y Cultura y con De Cotta Law) y tendrá lugar en el Centro Cultural de dicha localidad malacitana a partir de las 18:00 h de la tarde de dicho martes 24.

Manuel Parodi ha impartido varias conferencias -igualmente en inglés- a lo largo de estos últimos años como guest lecturer (ponente invitado) formando parte de la selectiva programación cultural tanto de la Arts Society de Nerja como de la Arts Society de Mijas, también en la provincia de Málaga, abordando diversos temas de la historia de Andalucía, de España y de Europa.

En esta ocasión la conferencia de nuestro paisano está directamente relacionada con Puerto Real puesto que precisamente versará sobre los Hechos de El Trocadero, de los cuales se cumple este año justamente el Bicentenario (1823-2023). Parodi, quien ha venido tratando acerca de esta cuestión en no pocas ocasiones en las páginas virtuales de “Puerto Real Hoy” desde hace años, abordará en esta ocasión el panorama de la Europa y la España de principios del siglo XIX poniendo el acento sobre la defensa de las libertades y el constitucionalismo en la Isla de El Trocadero en 1823 como parte de las oleadas revolucionarias liberales de 1820 en Europa, buscando insertar estos hechos tan relevantes en la historia portorrealeña en su contexto histórico general internacional.

La conferencia tal como se especifica en el cartel que se adjunta a esta información podrá ser seguida online por todas aquellas personas interesadas en acercarse a la historia del constitucionalismo y de la Europa, la España y el Puerto Real de hace 200 años.