Los vecinos del Río San Pedro ven insuficiente la inversión de la Autoridad Portuaria en La Cabezuela

La Plataforma Vecinal del Río San Pedro ha vuelto a criticar la labor de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz en cuanto a la inversión para preservar a la barriada de la descarga de graneles sólidos. Una vez la APBC anunció la nueva fase de instalación de las pantallas que está colocando en el muelle de La Cabezuela para prevenir las partículas en suspensión. Algo que parece no convencer a los vecinos.

“Una de las pretensiones de la Plataforma Vecinal Río San Pedro es la protección del Medio Ambiente y la Salud. Y es que, a pesar de nuestro magnífico entorno llevamos sufriendo desde hace muchos años la desidia de las administraciones en cuanto al control de la calidad del aire que respiramos. Sin duda nos resultó sorprendente cómo un colectivo vecinal de Alicante, logró paralizar y cambiar las formas y organización de trabajo en el puerto de dicha ciudad, a partir de que consiguieran que se realizaran y se obtuvieran los resultados de unas auditorias. Es llamativo como el portal del Puerto de la Bahía de Cádiz no se dan medidas de las partículas más pequeñas, las PM 2.5”, señalan.

“Celebramos por tanto la aprobación por unanimidad de esta Resolución de la Diputación Provincial, con la que consideramos hemos conseguido se oigan las reivindicaciones de las vecinas y vecinos del Río San Pedro, aunque hay que considerar que estas actividades de polvos por las descargas también afectan, según sople el viento a barriadas de la Capital”, insisten.

“No obstante queremos dejar claro, que el objetivo no es meramente debatir y aprobar una moción en Diputación, queremos que las administraciones y partidos políticos se impliquen y actúen en la ejecución de las propuestas aprobadas. Nuestras reivindicaciones son una exigencia de mejoras en la calidad del aire y el voto favorable, supone no sólo un reconocimiento al problema sino un compromiso de ejecución de soluciones. No nos vale votar que sí y luego mirar para otro lado”, recuerdan.

Para los vecinos “es frustrante ver cómo en estos días en la zona de descargas, se pretenden seguir unas serie de medidas preventivas, que sólo se pueden considerar como mejoras y a las que no nos negamos pero entendemos que no son las últimas y definitivas. Al mismo tiempo que nos cuestionarnos, porqué estas medidas no se fueron realizando antes. Todos sabemos que las descargas se llevan ejecutando desde hace muchos años, incluso, ahora es posible que estemos con niveles inferiores de descargas. La pregunta que nos hacemos en consecuencia los vecinos de esta barriada puertorrealeña es clara, ‘¿por qué hemos tenido que estar respirando durante estos cuarenta años todos los efectos nocivos desprendidos del sistema y medios de las descargas?'”.

Asimismo, los vecinos también comentan que “hay una falta de atención de las administraciones con nuestro barrio. Estamos en el centro de la bahía de Cádiz, pero parece que estuviésemos en un desierto muy, muy alejado, al que se le es difícil asistir. Podemos afirmar que, la valoración de las administraciones entre los vecinos del barrio no es nada positiva, y aún nos resulta más difícil interactuar con las entidades como el Puerto de Cádiz en las que son las administraciones quienes ponen y quitan a sus gestores”.

Por último, la Plataforma Vecinal anuncia que llevarán sus “reivindicaciones al Ayuntamiento de Puerto Real, en el seguimiento de estos objetivos en las mejoras de los procesos de descargas para que todas y todos podamos disfrutar de nuestro entorno con un aire saludable, y exigiremos a la administraciones y a la Autoridad Portuaria que hagan este proceso lo más corto posible, que no dilaten más una solución que está claramente dictaminado desde la normativa de la Unión Europea. No nos gustaría llegar a las denuncias que impliquen procesos judiciales, que supondría un coste y pérdida de tiempo que nuestra provincia no puede asumir”.

“Seguiremos desde la Plataforma en la denuncia de todo aquello que entendamos sea perjudicial para la barriada, y actuaremos y presionaremos cuando sea necesario antes las distintas administraciones para que se cumplan con las condiciones óptimas de salud y cuidado del medio ambiente. Seguiremos avanzando y estaremos pendientes de su cumplimiento”, finalizan.

