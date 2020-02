Mediante un video que pone de manifiesto la falta de medidas de protección contra los contaminantes de graneles en el Bajo de la Cabezuela, la Plataforma Vecinal Río San Pedro y vecinos integrantes de Comando Verde quieren llamar la atención tanto de la autoridad Portuaria como de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía y de las autoridades competentes en lo concernientes a contaminación ambiental en el seno de la Bahía de Cádiz.

Desde la Plataforma queremos enseñar cómo se trabaja en el puerto, en el muelle de la Cabezuela.-Mini pantallas rotas.-Pantallas que no cubren toda la zona de carga.-Sin datos de la calidad del aire en tiempo real.Unas imágenes del lunes que esperan la llegada del barco, este domingo, para ser retirada.No es admisible esta falta de corrección y de aplicación de medidas correctoras. ¿Cuántos años llevamos tragando un aire contaminado?.No es admisible que después de casi 40 años planteen aplicar algunas medidas correctoras y no la solución, de nuevo anteponen parches, como cuando nos anunciaron las pantallas actuales. Por cierto, otra medida fue que limpiarian las ruedas de los camiones, pues parece que se han quedado sin agua pues cada vez hay más restos en las glorietas.¡Principio de Precaución YA! Publiée par Jose Montilla sur Jeudi 6 février 2020

En las imágenes del video que ha sido colgado en la página facebook de la Plataforma vecinal, se aprecia “el lamentable estado de las minipantallas actuales, que se antojan insuficientes con tantas zonas sin cubrir”. Además de eso puede verse “el llamado grano sucio, un material altamente perjudicial para la salud y que pocos puertos y ciudades desean tener”.

La Plataforma Vecinal Río San Pedro pretende “denunciar públicamente estas formas de trabajo, con un material tan sucio y sin ningún tipo de medidas preventivas de reducción del impacto ambiental y de la salud de muchos ciudadanos”. Así, los vecinos se preguntan si “es aceptable que las autoridades permitan esta clase de descargas sin ninguna medida correctora y sin mediciones de la calidad del aire en las cercanías durante la realización de las mismas”.

“No entendemos que las autoridades en materia de medioambiente y de salud de la Junta de Andalucía miren hacia otro lado, no digan nada y no aseguren la salud de los vecinos de la Bahía de Cádiz, porque las mediciones, cuando las hay, ni siquiera se ofrecen en tiempo real, ¿acaso tienen algo que ocultar?”, comentan desde la plataforma. “Tampoco se entiende que la Autoridad Portuaria se encuentre presidida por un cargo político, puesto que las administraciones se ve que no velan por la salud, sino más bien por los rendimientos económicos”, añaden.

Los vecinos del Río San Pedro lamentan que “a día de hoy no existan medidas correctoras y que la ciudad haya tenido que esperar cerca de cuarenta años a que se ejecuten medidas parciales y no se plantee ejecutar la solución total, que serían las descargas bajo techo, como marca la legislación comunitaria europea y dejó entrever el anterior presidente portuario en 2018”.

“Es muy triste que tengamos que esperar a una sentencia en firme contra las prácticas del Puerto de Alicante para que Cádiz se plantee las descargas bajo techo y que cerca de dos millones de euros se pierdan en medidas que solo van a servir de parche y no para verdaderamente permitir que los trabajadores de El Bajo de la Cabezuela trabajen con seguridad y que la Bahía de Cádiz, no siga siendo contaminada”, apuntan desde la Plataforma vecinal.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

