Los vecinos del Río San Pedro califican de “placebo” los nebulizadores en La Cabezuela

Desde la Plataforma Vecinal Río San Pedro han vuelto a salir en defensa de la salud pública y el principio de precaución como pilares fundamentales, recordando la obligación de las administraciones en la vigilancia y protección de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

Por ello, han compartido en una nota de prensa su impresión acerca de la instalación de los nebulizadores por parte de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, ya “que la instalación de las medidas correctivas proyectadas se puede considerar como un avance, pero que la solución completa para esta problemática pasa por la construcción de naves cerradas en depresión para la manipulación de estos graneles sólidos contaminantes, evitando así su dispersión pulverulenta en el entorno”.

“Queremos incidir que todas estas medidas no solucionan el problema de la difusión de las partículas, que no sea respetada la legalidad vigente y que se prosiga con su incumplimiento, dado que con las prácticas actuales no se corrige la mala calidad del aire. Por ello, este proyecto de corrección ambiental deberá atender a las Directivas 2001/81/CE y la 2008/50/CE, que regulan la calidad del aire y los límites nacionales de emisión”, recuerdan.

“No queremos olvidar como el movimiento vecinal, sobre este mismo asunto en el puerto de Alicante, donde un proceso judicial, como resultado del esfuerzo ciudadano y la disposición de la Administración ha conseguido a través de sentencia, no sólo que se paralicen las operaciones que incumplan la normativa, sino además resolver la necesaria reordenación del puerto de Alicante en beneficio de la protección medioambiental, realizando estas operaciones de descarga bajo cubierta. La Autoridad Portuaria, que preside Teófila Martínez, incumple una vez más las medidas al respecto y que marca de forma clara la Comunidad Europea, la cual señala que este tipo de descargas deben ser bajo techo. Los vecinos nos preguntamos: ¿podemos conocer la calidad del aire que respiramos, con los valores de PM 2,5, PM 10, SO2, NOx y O3 troposférico?”, insisten.

Por último, desde la Plataforma quieren “que no se intente engañar a los vecinos del Río San Pedro con este tipo de inversiones que son totalmente de ‘efecto placebo’, quizás podríamos poner el titulo a la noticia dada por la APBC como ‘La Cabezuela sigue gastando dinero sin solucionar el problema medioambiental y de salud de los graneles‘. No entendemos como en vez de plantear barreras al viento, se da solución YA al problema, ¿no sería más fácil cumplir la normativa europea con descargas bajo techo?, o es que no somos europeos”, finalizan.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

