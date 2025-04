La Plataforma Española de las Artes del Espectáculo presenta ‘Closer’ en el Teatro Principal dentro de las XX Jornadas de Teatro Alfredo Los

El Teatro Principal acogerá el viernes 2 de mayo la obra ‘Closer’, dirigida y adaptada por Vicente Carlos Luque, a cargo de la Plataforma Española de las Artes del Espectáculo dentro de las XX Jornadas de Teatro Alfredo Los.

La entradas están a la venta en taquilla (de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas) y en la web de Tickentradas.

Sinopsis

La obra, estrenada en 1997 en el Royal National Theatre de Londres y adaptada al cine con Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts y Clive Owen, explora la vulnerabilidad y la desconexión emocional en las relaciones. Esta versión española incorpora una cámara en escena para ofrecer una experiencia de “cine en directo,” con planos de detalle que permiten al espectador acercarse a la intimidad de los personajes y explorar sus verdades ocultas.

“¿Por qué el amor no es suficiente?” Alice y Dan se conocen de manera accidental y surge el amor a primera vista. Anna fotografía a un autor llamado Dan que se obsesiona con ella. Larry conoce a una tal Anna por una de esas sex apps. Una chica joven llamada Alice se baja las bragas para Larry. Cuatro desconocidos en Londres se encuentran, se enamoran, se pierden, se desean, se mienten, se necesitan. Los desconocidos se convierten en amantes y los amantes en desconocidos. Nunca conoceremos a alguien lo suficiente. “¿Dónde está ese amor? No puedo verlo, no puedo tocarlo, no puedo sentirlo…”

Reparto

Reparto: Eva Pedraza, Lola Jiménez, Miguel de Miguel, Rafa Puerto

Escenografía: Antiel Jiménez

Dirección de Fotografía: Álvaro Medina

Fotografía: María Cariñanos

Diseño gráfico: Alicia Céspedes

Sonido: Javi Medina

Dirección y Adaptación: Vicente Carlos Luque

Producción: Artes del Espectáculo

FUENTE: Ayto. de Puerto Real