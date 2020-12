La FACUA alerta de la sanción de la Junta a Consumidores Europeos en Acción

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha expulsado del registro autonómico de asociaciones de usuarios a Consumidores Europeos en Acción (CEAc) de Sevilla por incumplir la obligación legal de informarle cada año de su cuentas, balance de actividades y número de asociados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La entidad había vulnerado desde su constitución, hace seis años, las obligaciones recogidas en el artículo 18.2 del Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Es la primera expulsión del citado registro que trasciende desde que en 2014 Consumo sacara del mismo a las cuatro organizaciones provinciales de Ausbanc que había inscritas en Andalucía.

Portal de Transparencia

La información sobre esta “suspensión de inscripción en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía” ha sido facilitada por Consumo al secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en respuesta a una consulta a través del Portal de Transparencia sobre el estado de los trece expedientes de expulsión que se habían iniciado en octubre de 2019. CEAc Sevilla es la única de las asociaciones que finalmente ha sido expulsada del registro, “siendo sobreseídos los doce procedimientos restantes”.

Según la página web de la Dirección General de Consumo, CEAc cuenta con la asociación expulsada y con otra en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, que desde su creación ha venido presentando como una organización de ámbito autonómico.

Dirigente del PP

Consumidores Europeos en Acción de Andalucía se constituyó en 2012. Su presidente desde entonces, José Antonio Aldayturriaga Alfaro, ha sido, según afirma en su perfil en LinkedIn, secretario de Comunicación Interna del PP Andaluz y asesor de los eurodiputados andaluces del Partido Popular Europeo. Fue teniente de alcalde y en varias legislaturas concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto Real. Durante más de dos décadas, desde mediados de los 80, fue presidente de los populares del municipio gaditano y posteriormente pasó a ser su secretario general, cargo que dejó el año pasado.

Según la versión de Aldayturriaga, “la denominada como Consumidores Europeos en Acción de Sevilla es un caso doloroso para nosotros ya que supuso la expulsión de nuestra anterior secretaria al atribuirse sin nuestro consentimiento la marca y el antiguo logo de nuestra entidad. Pretendía desarrollar por su cuenta y con personas ajenas a nosotros una actividad propia y del que únicamente nos enteramos a posteriori”. “Es más, al estar en nuestros estatutos limitado el ámbito de actuación al provincial, nos sería imposible actuar fuera de la provincia de Cádiz”, añade.

“Total desvinculación”

Aldayturriaga afirma que su organización “tiene como ámbito de actuación la provincia de Cádiz y nunca ha desarrollado ninguna actividad fuera de ella”, por lo que advierte de su “total desvinvulación” con la entidad de Sevilla expulsada del registro de asociaciones de consumidores. “Cualquier vinculación entre ambas entidades únicamente podría ser motivada por la desinformación”, añade.

Pero en un reportaje publicado en Diario de Cádiz en enero de 2015 con entrevistas al presidente y la entonces secretaria general de Consumidores Europeos en Acción de Andalucía, Mercedes Sánchez, se hacía mención a una sede que “están abriendo poco a poco en Sevilla”. Tras recordarle esta publicación, la versión de Aldayturriaga cambia: “No me acordaba de dicha referencia en prensa, disculpe. Eso fue con anterioridad a que desde la Dirección General de Consumo se nos obligara a limitar nuestro ámbito de actuacion al provincial. En los primeros estatutos teníamos ámbito andaluz y esa era nuestra vocación inicial. A partir de ese momento, nunca más nos planteamos expandir nuestra asociación más allá de nuestra provincia. Además, lo impedían nuestros estatutos”.

Sin embargo, a día de hoy Consumidores Europeos en Acción se sigue presentando en su página de Facebook como una “Asociación de Consumidores y Usuarios de ámbito Andaluz”. En ella indica que no tiene sede, sino un apartado de correos de Cádiz, y remite a una página web, consumidoreseuropeos.eu, que muestra un mensaje de error al entrar.

La exsecretaria de CEAc desmiente a su presidente

La versión de los hechos de la exsecretaria general de CEAc es muy diferente a la de Aldayturriaga. Mercedes Sánchez no sólo niega que fuese expulsada, sino que aporta un documento con una convocatoria a su Junta Directiva, fechado el 2 de octubre de 2015, en cuyo orden el día se incluía la “aceptación de la dimisión de la Secretaria General”. “Decidí irme por no estar de acuerdo con la gestión del presidente”, explica Sánchez. “La cuenta bancaria de la entidad fue cambiada sin aprobación de la Junta Directiva. Desde julio de 2015, Aldayturriaga me apartó de cualquier de acción o decisión de CEAc”.

Con respecto a la creación de CEAc Sevilla, Sánchez también desmiente las afirmaciones de Aldayturriaga. “De hecho los estatutos me los facilita él y se decide que yo sea la persona encargada de ponerla en marcha”.

Obligaciones legales

Preguntado en varias ocasiones sobre la última vez que la organización que preside cumplió la obligación legal de entregar a la autoridad de Consumo de la Junta anualmente sus cuentas, balance de actividades y información sobre su número de socios, Aldayturriaga ha optado por no contestar. Tampoco ha querido aclarar cuántas personas integran actualmente su Junta Directiva.

Según un documento de la Dirección General de Consumo fechado el pasado 21 de octubre al que el secretario general de FACUA ha tenido acceso tras solicitarlo a través del Portal de Transparencia, el organismo de la Junta no tiene constancia de que ninguna entidad denominada Consumidores Europeos en Acción le haya comunicado nunca su número de socios.

FUENTE: FACUA

PUBLICIDAD