La Confluencia de Izquierdas suspende a Elena Amaya en cuanto a participación

La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real denuncia “el abandono de la participación ciudadana por parte del actual gobierno municipal. Sabemos que la pandemia supuso una limitación a la participación presencial, pero no se puede usar la excusa del Covid para todo. El uso de las nuevas tecnologías podría haber permitido la apertura de la gestión municipal a la ciudadanía, pero para hacerlo hay que creer en la participación. Una vez superadas las restricciones vinculadas a la pandemia, la ausencia de participación ha continuado siendo la tónica”.

La Confluencia recuerda que “en febrero de 2020 el antiguo concejal andalucista de participación Manuel Izco habló de que habían dado “un giro a la participación ciudadana en la ciudad”. Para la Confluencia el giro ha sido “la eliminación de la participación ciudadana. La nueva concejala socialista de participación, Carmen Silva, lleva poco tiempo en el cargo pero a la fecha tampoco ha hecho nada al respecto. El abandono de esta área continúa siendo la tónica”.

“Izco manifestó que querían dar protagonismo a los foros de participación. Al final lo que se ha hecho es laminar el modelo de asambleas de zona para dar paso a la nada. Los foros siempre nos han parecido órganos de información y no de verdadera participación, ya que la verdadera participación implica que la ciudadanía decida sobre la gestión municipal y no sólo sea informada de lo que hace el gobierno. Pero es que encima los foros apenas se han convocado y si se observan los datos que obran en la web municipal sobre estos órganos, las actas colgadas son antiguas y como presidente aún figura el anterior alcalde, síntoma del abandono al que tiene sometido el actual gobierno a la participación ciudadana. Está claro que este gobierno no cree en la participación y lo poco que hace es para cubrir expediente”.

“No sabemos cuántas reuniones de los distintos foros se han celebrado porque no aparece nada en la web municipal. Lo que está claro es que no ha habido ninguna asamblea ni foro abierto a la ciudadanía para tratar ningún tema. Exceptuando lo poco que se ha hecho en relación al Plan Municipal de Cambio Climático, realizado más por la buena voluntad de las funcionarias del área de Medio Ambiente que por un ánimo de impulsar la participación por parte del gobierno. Desde Participación Ciudadana no ha habido nada”.

Además, continúa la Confluencia, “se ha dejado morir el portal Decide Puerto Real, una herramienta creada en la pasada legislatura y que el propio gobierno valoró positivamente a su llegada. Es muy triste que hayan abandonado esta interesante iniciativa que incluso fue premiada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También se habló de una app vinculada a esta web que iba a empezar a funcionar antes del verano de 2020 y de la que nada se sabe. Es todo un despropósito”.

“Es especialmente sangrante la negativa del gobierno a convocar la Mesa de la Movilidad. Se trata de una demanda vecinal que el gobierno viene ignorando sistemáticamente, demostrando que no quieren tratar este asunto con la ciudadanía”, señalan.

Desde la Confluencia añaden además que “no se ha constituido ningún mecanismo de participación para que la gente proponga ideas y haga aportaciones sobre cómo dirigir la importante cantidad de fondos que ha llegado al Ayuntamiento de administraciones supramunicipales. Sirva de ejemplo la EDUSI, aseguraron que pedir opinión a la ciudadanía supondría cargarse estos fondos y sin embargo tres años después la ciudadanía aún no sabe en qué pretenden gastar buena parte de los 6,25 millones de esta convocatoria”.

En resumen, terminan desde la Confluencia, “se ha arrasado con el modelo de participación que con mucho esfuerzo se desarrolló en la pasada legislatura, que, con sus limitaciones, fue un intento serio de abrir la gestión municipal a la ciudadanía. Pero lo peor es que se ha arrasado para no hacer absolutamente nada de verdadera participación”.

FUENTE: Confluencia de Izquierdas