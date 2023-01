La Confluencia de Izquierdas se marca como gran reto para el 2023 “la participación de la ciudadanía en la construcción de la ciudad”

La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real valora como gran reto para el nuevo 2023 que “la construcción de nuestro municipio se realice mediante la participación ciudadana y el desarrollo de la democracia, donde todos y todas puedan aportar y apostar por un modelo para nuestra ciudad, un desarrollo que tenga que venir de forma unida al avance y mejora de cada uno de los vecinos y vecinas del municipio”.

“Este 2023 debe ser un punto de inflexión, un antes y después donde la ciudadanía tenga la capacidad de análisis y valoración de la realidad más allá de las posibles influencias o ruido por la campaña electoral que nos puede llegar desde distintos lugares”.

De esta forma, “la Confluencia tiene claro que hay varios aspectos importantes para el desarrollo de nuestro municipio y que resultará de vital importancia poder contar con cada uno de los vecinos y vecinas, con cada uno de los comerciantes, pequeñas, medianas y grandes empresas, con los colectivos y asociaciones, con los centros educativos, etc.. Es decir, el primer reto de nuestro municipio debe ser contar con todos y todas para desarrollar el gran potencial de nuestro pueblo”.

Por otra parte, la Confluencia considera necesario que el municipio “tiene que apostar por un desarrollo de los recursos propios y diversificando los esfuerzos, de tal forma que la generación de riqueza pueda revertir en la ciudad y en los ciudadanos”.

“Desde el origen de la Villa de Puerto Real podemos decir que nuestro municipio tuvo una encomienda general dentro de la Bahía de Cádiz, la de ser el motor industrial de la misma. La realidad de estos últimos años nos lleva a una reflexión de que si no cambiamos las actuales políticas estamos cerca del fin. No podemos asumir como algo normal que nuestro astillero lleve más de dos años sin trabajo, tampoco podemos limitar la actividad naval a solo algunas etapas constructivas, pues será difícil que seamos capaces de generar riquezas y futuro para nuestros jóvenes si lo único que vamos hacer es montar y soldar estructuras offshore”.

“Aún nos parece más lamentable que nuestras administraciones (desde la local a la nacional) no hayan hecho una defensa clara por la construcción aeroespacial en el municipio. En vez de apostar por desarrollar y mejorar una fábrica con reconocimiento, hemos dejado que intereses macroindustriales reorganicen y posiblemente precaricen aún más el trabajo del personal aeronáutico. Hay que hacer una apuesta clara y contundente por la industria con la participación de lo público como hacen en otros países”.

Desde la Confluencia de Izquierdas de Puerto Real hacen hincapié “en el aprovechamiento de un suelo industrial de un potencial enorme como son los terrenos de la antigua fábrica Delphi. Sin duda la gran decepción del 2022 fueron los terrenos de Delphi, donde una administración pública como Puertos del Estado ha expropiado unos terrenos para un proyecto de expansión del puerto muy poco definido o conocido y que genera dudas y miedos ambientales y sobre todo de salud. Unos terrenos e instalaciones con un valor importante para el desarrollo industrial que ha visto como la indefinición municipal lo ha llevado de ser un terreno especulativo para el futbol, a pasar ser un terreno sin naves ni instalaciones y con conflictos legales. Esa gran incapacidad de aprovechar unas instalaciones nos llevará a un proyecto sin usos concretos y con nuestro Ayuntamiento con el pie cambiado”.

Por último, desde la Confluencia valoran “la necesidad de adaptarnos a los nuevos cambios, a la nueva revolución industrial que se está produciendo de forma silenciosa, y para ello no debemos olvidar nuestros recursos y ser capaces de desarrollarlos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente con el máximo aprovechamiento para la ciudadanía. Seguimos perdiendo el tiempo con respecto al proyecto LARS, un proyecto que generaría riquezas basándonos en el respeto a la naturaleza. Tampoco se ha producido avance en el aspecto de ciudad universitaria, la integración y la mutua colaboración deberían ser retos a lograr de forma inmediata. Seguimos sin avanzar en la protección y difusión de nuestro patrimonio cultural, histórico y natural. Y parece que nos encaminamos a una reducción de nuestro comercio local, con varios centros comerciales en proyecto, no perdamos de vista qué está sucediendo en otros municipios cercanos y la riqueza no solo económica, sino de vida para nuestras barriadas y calles”.

La Confluencia solicita y exige a la ciudadanía “que sea exigente, que se cumplan las correctas formas del desarrollo democrático del municipio y que la participación de la ciudadanía sea un hecho y no palabras”.

FUENTE: Confluencia de Izquierdas de Puerto Real por la Bahía de Cádiz

