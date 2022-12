Javier Castro presenta ‘El abrazo de Erika’, su sexta novela

El próximo 21 de diciembre, a las 18.00 h., los puertorrealeños están invitados a asistir a la presentación de la última novela del escritor gaditano Javier Castro. Será en el salón de actos de la Casa de la Juventud, sita en la calle Soledad número 54, en Puerto Real.

Tras obras como ‘Al Sanam’, ‘Los diablos del mar’, ‘El desafío del destino’, ‘El ritual’ o ‘El árbol de las ánimas’, llega ‘El abrazo de Erika’, una obra que se postula como radicalmente diferente a todo lo anteriormente escrito por Castro. Dejando a un lado la novela histórica, el escritor propone una obra tan sorprendente como impredecible, narrada en primera persona por un adolescente que, por diversas circunstancias, comienza a sufrir unas extrañas pesadillas que le arrastrarán a cambiar por completo toda su perspectiva sobre la vida.

“Vaya por delante mi agradecimiento al Ayuntamiento de Puerto Real por concederme esta oportunidad de dar a conocer mi obra. Es una novela que aconsejo y recomiendo a padres y adolescentes ya que, además de estar escrita con el corazón, nos deja un regusto optimista que nos permite reflexionar sobre muchos conceptos de nuestro día a día”, comenta Javier, que añade: “Fran, su protagonista, un tanto desubicado ante la llegada de la edad adulta, experimenta un hecho inesperado que le romperá todos los esquemas hasta el punto de hacerle ver el mundo desde otro punto de vista a través de una serie de insólitas pesadillas que en principio no alcanza a comprender”.

Esta novela, publicada por la editorial El Jardín de Judith, está cosechando muy buena acogida entre adolescentes y adultos, y no solo por su ágil narrativa, sino por los positivos mensajes que contiene, lo que la convierte sin duda en un acertado regalo para los amantes de la buena literatura. “En la actualidad, un gran porcentaje de libros versan sobre asesinatos, violencia, atentados u otros tipos de crímenes… esta historia pretende romper con esa dinámica. Lanzar un grito al aire sobre la belleza de la vida y que todo lo que ocurre, o no ocurre, sucede por alguna razón, por algún motivo, por un hecho que aún no alcanzamos a comprender, pero que pronto sabremos”, apostilla Javier Castro, que no pierde la ocasión para invitar a todos a acompañarle el próximo día 21: “Será algo especial, natural, diferente. Un encuentro casi tan impredecible como el mismo libro”, apostilla.

Para los interesados, ‘El abrazo de Erika’, además de en la presentación, como puntos de referencia, estará disponible en Librería Jaime, en Cádiz, y en la Librería El Aprendiz de Puerto Real.

