Como sabemos y recordamos los que vamos siendo ya mayores, al Porvenir se le mutiló años atrás privándolo de parte de la rejería de los respaldos de los bancos del parque (datada, por ejemplo, en 1885, nada menos…) cuando esta rejería de hierro era ya centenaria, y lo que acaso sea aún más grave, se privó a este espacio de parte de su identidad y su carácter original como jardín romántico decimonónico al hacer desaparecer (¿dónde irían a parar…?) las columnas poliédricas decorativas igualmente hechas de hierro y rematadas por jarrones también férreos, de neto carácter (como decimos) romántico que marcaban en parejas varios accesos perimetrales al espacio de estos hermosos jardines ochocentistas, todo ello -como recordarán muchos lectores, sin duda- de manera arbitraria y sin sentido, lo que fue en su momento muy lamentado en la localidad (algo, ese extraño empeño por desnaturalizar algunos perfiles históricos de la Villa que se produjo esencialmente -pero no solamente- en la década de los noventa del pasado siglo, que merece que en un futuro le dediquemos unos párrafos de esta serie…, si no a buscar las explicaciones profundas del caso al menos a considerarlo con cierta atención…, como decimos, en un futuro…).

Previous Más de 50 sanciones por vulnerar la movilidad entre Policía Local y Nacional