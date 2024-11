Helvetia, condenada a pagar 6.800€ a una asegurada por no cubrir su servicio

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto Real ha ordenado a la aseguradora Helvetia indemnizar a una socia de FACUA Cádiz con 6.800 euros, más intereses, después de negarse a cubrir los gastos de repatriación del cuerpo de su madre a Costa de Marfil, según lo establecido en la póliza contratada. La sentencia también impone a Helvetia el pago de las costas judiciales.

La afectada, Simplice M.Y., contrató el seguro de decesos en 2015 y en 2018 incluyó a su madre, quien falleció en 2019. Aunque la póliza incluía la cobertura de repatriación, Helvetia se negó a asumir los gastos, alegando que no se informó de un diagnóstico de linfoma no hodgkin que fue el causante del deceso. Sin embargo, la jueza determinó que, en el momento de la ampliación de la póliza, no existía constancia de la enfermedad ni mala fe por parte de la asegurada, concluyendo que Helvetia incumplió los términos del contrato.

FACUA Cádiz intentó resolver el caso con el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pero tras dos años sin respuesta, llevó el caso a tribunales. La asociación ha señalado el “grave retraso” que sufren los usuarios en la tramitación de sus reclamaciones, ya que el organismo tarda en resolver más de 15 meses, frente a los cuatro meses exigidos por ley.

Finalmente, el tribunal ordenó a Helvetia el pago de la indemnización y los costes judiciales, cerrando un largo proceso en favor de la socia afectada.