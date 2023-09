Elena Amaya (PSOE) critica la “falta de conocimiento” y de “estar perdida” a Aurora Salvador

El PSOE de Puerto Real ha qerido mostrar “su perplejidad ante la entrevista que la nueva alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha realizado en un periódico de la provincia, en la que ha dejado patente su falta de conocimiento de las necesidades reales de Puerto Real y la falta de humildad por parte de la que es la nueva regidora y su Equipo de Gobierno, de cara a la gobernabilidad del municipio, sobre todo cuando se encuentran en minoría, además, Salvador no reconoce el trabajo de los anteriores Alcaldes, dejando claro, en sus palabras, ‘lo perdida que está’ y que su labor puede ser nefasta para el municipio si se continúa en la senda de estos días de gobierno, argumenta la anterior alcaldesa, Elena Amaya.

“La señora Salvador habla de que el proyecto que quería desarrollar en Entrevias el anterior Gobierno del PSOE, no es el mismo que quieren hacer ellos, no entendemos entonces que pretenden hacer, pues nosotros cumplíamos los usos que marcaba el PGOU vigente, además de dar una solución a coste cero para las arcas de Puerto Real. Solucionábamos la falta de un centro comercial en nuestro municipio, los problemas del Puerto Real CF, y sobre todo a la inmensa deuda generada por anteriores gobiernos en estos suelos. Además, habla de una forma muy inconsciente y errática sobre la demanda que el Puerto Real CF tiene interpuesta al ayuntamiento por incumplimientos de los convenios, siendo de casi 30.000.000€ y que de perder el ayuntamiento, habrá que pagarle al club deportivo de las arcas municipales. Parace que no son conscientes de dónde están, y de lo que se están jugando”, asegura el secretario general, Carlos Salguero.

“Otro proyecto que quiere dejar pasar el actual Equipo de Gobierno, por su visión industrial del siglo XIX, es el que se pretende llevar a cabo en los terrenos de la antigua DELPHI. Un proyecto, que según Aurora Salvador, ya conocen, pero parece ser que no les gusta. Deja claro que prefiere una industria contaminante como son los graneles que pretende poner ahí la Autoridad Portuaria, con Teofila Martínez a la cabeza. Unos graneles a pocos metros de la barriada del Río San Pedro, con las consecuencias tan negativas que podrían acarrear para la salud de los vecinos y vecinas de la zona”, señalan.

“Cabe recordar que el PSOE, cuando estaba en el gobierno puertorrealeño, lo repitió hasta la saciedad, no nos importa quien haga el proyecto, lo que queremos es que se desarrollen los terrenos con creación de empleo e industria del siglo XXI”, añaden.

“Esperemos que si gana ‘la partida’ la señora Martínez -en relación al tema de los terrenos de DELPHI-, el equipo de gobierno de Puerto Real luche con todas sus fuerzas para que no se implanten naves para descargas de graneles en esos terrenos. La verdad que nos sorprende que haya tenido que producirse el mayor incendio en las últimas décadas en Puerto Real, para que la señora Salvador se de cuenta de que se tiene que dedicar al 100% al ayuntamiento del municipio. Ya se lo advertimos en el pleno de investidura y en el de organización, que su dedicación tenía que ser completa para Puerto Real, que su sueldo no estaba por encima de las necesidades de los vecinos y vecinas. ¿Qué hará ahora, se dejará el mismo sueldo que se puso al 90% o se lo subirá nuevamente para cubrir el 10% que ya no ganará en el hospital?”, se preguntan desde el PSOE.

Para finalizar, “desde el PSOE explican que el jueves pasado, ya se vio en el pleno extraordinario como eliminaban una partida de 1.400.000€ del proyecto LUMEN para recortar en seguridad y no instalar los anillos de toma a tierra en varias zonas del municipio aprovechando el cambio de luminarias, en un giro de criterio del que ahora dicen los técnicos que no son obligatorios, pero sí necesarios. Argumentando esta eliminación en el ahorro que supondrá, ahorran en seguridad, pero en sus sueldos no. En definitiva, los Socialistas ven de nuevo cómo un gobierno liderado por IU deja pasar grandes proyectos para Puerto Real, como son el centro comercial de Entrevias y la nueva industria del siglo XXI y generadora de empleo en los antiguos terrenos de Delphi. Nos preocupa que descarten proyectos avanzados sin tener ninguna alternativa para esos suelos, ya han empezado con estos dos, pero en el pleno también hemos podido constatar que hacen cambios de partidas económicas sin tener otro plan. Pero desde el PSOE seguiremos luchando para que los proyectos que se iniciaron en la anterior legislatura se mantengan y se desarrollen, porque son beneficiosos para Puerto Real, que es lo único que nos importa, lo mejor para nuestro pueblo”.

FUENTE: PSOE Puerto Real