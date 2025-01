El PSOE Puerto Real se pregunta «si el gobierno de Aurora Salvador no quiere o no tiene capacidad para trabajar por el turismo del municipio»

El PSOE de Puerto Real ha querido valorar la presentación de Puerto Real en FITUR 2025, la cual, a su juicio, «ha sido pobre y con un discurso más propio de una presentación de colegio que de unos representantes institucionales, tirando de imágenes de archivo de otros gobiernos para la presentación del vídeo y enfatizando en las pocas ideas para atraer al turismo a nuestro municipio, como ya se ha visto también en inversiones y en otras tantas materias».

«Los Socialistas sentimos bochorno ante la presentación que Aurora Salvador y la responsable de turismo de su Gobierno, ya no solo al resto del país, si no, al mundo en la feria más importante de turismo que se está llevando a cabo estos días en Madrid. Parece fruto de la improvisación, de la desidia o de la desgana, tanto el discurso como las imágenes que se han hecho publicas allí, nada propio ni a la altura de Puerto Real, ni mucho menos de lo que somos y representamos, pero leyendo entre líneas, lo que parece es que a este gobierno no le interesa atraer a gente a la villa», afirman desde el PSOE.

Para los socialistas «parece evidente que la Confluencia y Adelante Andalucía Puerto Real, no quieren atraer a visitantes a Puerto Real, quizá para que los de fuera no vean el estado de abandono en el que Aurora Salvador tiene al municipio, ya que con esta campaña paupérrima de turismo, poco o nada se va a conseguir, en detrimento de las que se llevaron en los años anteriores».

«Cuando gobernaba el PSOE en Puerto Real se preparaban campañas distintas cada año, se hacía algo especial cada año y no se tiraba de carretes pasados para parchear un vídeo y salir del paso por cumplir. FITUR y el turismo es algo muy serio como para ir solo a salir del paso y no quedar mal, por lo que una vez más tenemos que suspender a Aurora Salvador y a su equipo que hace quedar mal al conjunto de la sociedad puertorrealeña», finalizaron desde el PSOE.

FUENTE: PSOE Puerto Real