El PP recrimina a Amaya su viaje a Sevilla en lugar “de hacer la gestión por teléfono”

El Presidente del PP de Puerto Real, Vicente Fernández, ha criticado el viaje de la Alcaldesa, Elena Amaya, y el Primer Teniente de Alcaldesa, Carlos Salguero, a Sevilla para preguntar cuándo comenzarían en Puerto Real las vacunaciones para los mayores de 80 años. Los Populares creen que ambos deben “dar explicaciones exactamente porqué motivo fue personalmente hasta la capital de Andalucía, pues hoy en día todos hacemos gestiones, incluso nuestro trabajo, por medio de medios electrónicos”.

“Según la señora Amaya fue a la sede del gobierno andaluz para preguntar al Consejero de Salud, según ellos, cuándo va a tener Puerto Real la vacuna del COVID-19 para las personas mayores de 80 años, y a tener reunión con sus parlamentarios”, recuerda Fernández.

“¿Las reuniones que tuvo no pudo hacerlas por teléfono o telemáticamente?, ¿no puede reunirse aquí en la provincia de Cádiz con sus compañeros socialistas parlamentarios por la provincia? ¿Ella estima que no es para ella las medidas de limitaciones de movilidad territorial que nos imponen a todos los ciudadanos las medidas contra la pandemia?”, cuestiona el Presidente del PP de Puerto Real.

El Dirigente Popular comparte con la señora Amaya “su preocupación por la lentitud en la vacunación, sobre todo de los mayores, pero me pregunto que en vez de pedirlas al Consejero de Salud de la Junta de Andalucía no las pide al Gobierno del Señor Sánchez del PSOE, porque no llegan las vacunas, porque todas las previsiones que anunciaron, eso sí a bombo y platillo, ninguna se cumple, porque ya cada vez que anuncian algo pocas personas se creen que se cumplan”.

Vicente Fernández exigió a Amaya, como primera representante del Ayuntamiento de Puerto Real, “que deje de pensar simplemente en seguir las estrategias y consignas de Susana Díaz y piense en los problemas reales de la ciudadanía en las que ella puede intervenir. Aprecio que es una Alcaldesa ‘cobarde’, encorsetada por su partido, incapaz de levantar la voz por las necesidades de su localidad si hay que exigírselo a cargos del PSOE. Por ello, me da envidia como alcaldes del PSOE que anteponen a sus siglas las necesidades de sus ciudadanos, caso del de Jaén o el de Cáceres, uno porque unas grandes instalaciones planificadas para Jaén fueron a para a Córdoba, por influencia de la Vicepresidenta del Gobierno egabrense ella, y el otro amenazando de no dejar salir el litio de su localidad para una fábrica en Martorell que el Gobierno ha puesto en Cataluña. Alcaldes valientes que están de verdad con el pueblo”.

“Cada día nos encontramos el vacío de la Alcaldía, lo sentimos en el confinamiento de marzo del año pasado, y lo vemos cuando anuncia un viaje que salvo para hacerse una foto, perfectamente podría haberse realizado por medios telemáticos, ahorrando tiempo y dinero en transporte. Para meterse con el Gobierno de la Junta de Andalucía porque es gestionada por el PP, no hace falta ir a Sevilla con un comunicado le es más rápido. Y por cierto, cuando estaba el régimen anterior en la Junta de Gobierno usted no levanta la voz a nada”, prosigue. “Puerto Real con la problemática que tiene tan grave de pérdida de peso empresarial y como consecuencia de empleo, necesita un liderazgo. Liderazgo que corresponde al Alcalde pero a usted le viene esto grande y por desgracia a los puertorealeños les resultara largo los dos años que le quedan en la Alcaldía”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

