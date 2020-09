El Partido Popular de Puerto Real ha remitido una nota de prensa donde pide, en estos momentos tan graves en toda Andalucía por culpa del coronavirus y la crisis económica que ha traído derivada, al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real, “un poco de cordura y de sentido común. Exigimos que muestren por los menos un poco de sensibilidad con los vecinos y vecinas, con sus necesidades analizándolos en los tiempos de crisis en que estamos”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Vicente Fernández, Presidente del Partido Popular indicó que “cuando hay bastante miedo en el mundo empresarial, sobre todo en los pequeños y medianos empresarios, cuando la inseguridad en los trabajadores es muy grande en su estabilidad, cuando los parados y los jóvenes que quieren integrarse en el mercado de trabajo, tomar las medidas de subida de impuestos es claramente castigar a los vecinos y vecinas de Puerto Real. Estamos hablando de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles de un 20%, donde la mayoría son inmuebles de personas mayores que han estado toda la vida pagándola y que ahora son pensionistas, son familias que con sus sueldos están pagando las hipotecas. O sea, estamos hablando de una mayoría de familias que no son ricos. Porque sus ingresos son necesarios para que circulen por nuestra localidad, moviendo la economía local, no para aumentar las arcas municipales en estos momentos, ¿Ahora en plena crisis les va a subir el IBI a los puertorrealeños?, nos gustaría saber ¿dónde ha dejado el PSOE su sensibilidad social?”.

A los Populares les gustaría que “esta propuesta se retirara definitivamente por inapropiada, pues ya tenemos una alta presión municipal, y porque sería uno de los pocos municipios que lo subieran. A la vez quiere felicitar a todos los grupos que habían mostrado su oposición y sobre todo AxSí, que ha impedido que se votara, al quedarse sólo el PSOE, aunque no hayan roto el pacto de gobierno hasta ahora”.

Vicente Fernández puntualizó “nos vendían que había un Gobierno de Coalición, pero ello era una falacia, porque en un tema tan importante como es el de los impuestos, visiblemente se ha mostrado en el Pleno Municipal que hay dos posturas dispares y que ni el mismo Equipo Gobierno se habían puesto de acuerdo”.

“Señora Amaya no tiene un gobierno municipal, tiene un desgobierno dispar, que explica porque muchas cosas van mal en nuestra localidad y, por ello, esa sensación de abandono y de vacío”, señala Fernández.

El Partido Popular recuerda a la Alcaldesa que “tiene la obligación de dirigir a nuestro municipio, y como el PSOE no tiene mayoría absoluta, negociar con todas las fuerzas políticas con representación Municipal y buscar consenso, no tratando de imponer sus posturas de forma autoritaria, en este caso sin negociar previamente ni siquiera con sus supuestos compañeros de gobierno. En estos momentos graves, son necesarios grandes acuerdos sobre todo a nivel municipal donde la gestión no debe de rendirse a postura ideológicas, caprichosas o autoritarias y si no está dispuesta a consensos y acuerdos, ya sabe, lo que tiene que hacer, nadie es insustituible y dejar paso a otros compañeros de su grupo político o de otros”.

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD