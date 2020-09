El Partido Popular de Puerto Real denuncia el aumento de quejas ciudadanas que les llegan por la aparición de ratas en diversas zonas de la localidad “Llevamos una legislatura en la que los ciudadanos se quejan de la insuficiente limpieza en general de nuestro pueblo, algo que nos ha llevado a conocer a nuestra población como el más sucio de la Bahía”, Alonso Romo, Secretario de los Populares Puertorrealeños.

Alonso Romo, Secretario General del partido popular de Puerto Real asegura que “desde hace semanas vienen recibiendo quejas, que van aumentando, por el número de ratas que están apareciendo por la ciudad mientras no se adoptan medidas para mejorar la limpieza de calles, jardines y parques”

Los Populares se hacen voz pública de las quejas ciudadana sobre el estado de salubridad del municipio. El secretario de la formación, aseguró que “desde hace algunas semanas vienen acercándose más vecinos que les trasladan la aparición de ratas, incluso ya por el centro de la ciudad”.

“Llevamos una legislatura en la que los ciudadanos se quejan de la insuficiente limpieza en general de nuestro pueblo, algo que ha llevado a conocer nuestro pueblo como el más sucio de la Bahía. No es algo nuevo. Pero es significativo como nos paran ahora para comentarnos, aparte de lo dejado que está todo, de cómo han vuelto a aparecer las ratas donde hacía décadas que no se las veía” comentó Romo.

El secretario Popular aseguró que “los vecinos que se acercan a ellos están achacando la aparición de ratas a las malas condiciones de salubridad en la que se encuentran las calles de nuestro pueblo y a la deficiente desratización y fumigación de nuestras calles y jardines”.

Por ello, el PP solicita un plan de choque de limpieza y medidas que consigan erradicar la aparición de ratas. “Que las calles no estén limpias nos afectan a todos, no sólo afecta a los vecinos sino también a nuestros comercios y negocios, nuestras escuelas, etc. Además las quejas no nos vienen solo de una zona sino de todas partes algo que sin duda es muy preocupante” afirmó Romo.

Romo calificó de “significativo que en estas dos últimas semanas hayan sido muchos los ciudadanos que han trasladado este problema pero recordó que estas quejas vienen produciéndose desde hace tiempo lamentando que mientras el ciudadano se queja el actual gobierno municipal mira hacia otro lado”.

“Llevamos más de un año así por lo que no es un problema puntual. Es consecuencia de la falta de mantenimiento, limpieza y control en nuestras calles y jardines y sin duda de la falta de acción y medidas del gobierno municipal” aseguró el portavoz Popular.

Por último, el Partido Popular reclamó “más preocupación e implicación y trabajo de los responsables políticos del gobierno de PSOE-AxSí para solucionar los problemas que preocupan a los ciudadanos”.

FUENTE: PP Puerto Real / FOTO: Archivo PRH

