El PP hace un balance “positivo del cambio” de Equipo de Gobierno en Puerto Real

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real y Concejal en el Pleno del Ayuntamiento de la Villa, Vicente Fernández, ha querido hacer balance de los primeros meses del nuevo equipo de gobierno de Aurora Salvador y la Confluencia de Izquierdas más Adelante Andalucía.

El Portavoz del Grupo Político Municipal Popular ha valorado en “positivo el cambio de Equipo de Gobierno del Ayuntamiento”. “Esta nueva legislatura ha comenzado marcada por la bisoñez de algunos de los miembros del nuevo Equipo de Gobierno, pero es positivo el esfuerzo y la ilusión general que hay. La Alcaldesa ha imprimido un nuevo estilo sosegado y calmado, incluso muy distinto a lo políticamente usual. Creo que es pronto como para hacer una valoración a fondo del trabajo, el próximo año les será exigible ya soluciones y ejecuciones concretas. Lo que sí es necesario que algunos se sacudan un poco el polvo ideológico, pues en los problemas del día a día de nuestra ciudad es la gestión lo importante, mucho más que ideología o partidismo. Recuerdo que la idea central del Pleno de Constitución de la legislatura era que lo fundamental de todo era Puerto Real”, señala Fernández.

“El Grupo Popular ha tratado de aportar con mociones constructivas a los Plenos, pensando en mejorar nuestra ciudad, lo cual no siempre ha sido comprendido. Nuestro grupo ha cumplido con lo que expuse en el Pleno Constitutivo, colaborar poniéndome a disposición de la Alcaldesa para apoyarla en las reivindicaciones para nuestra ciudad, ante la Junta de Andalucía y la Diputación. Así hay proyectos que han dado paso adelante, como una nueva base para los servicios de Bomberos o el Pabellón Polideportivo Municipal”, recuerda.

“Mi alegría es cada día verme más cercano a los vecinos y vecinas con sus problemas y alegrías. Mi pesar, el haber tenido que tomar la decisión más dura, expulsar como tránsfuga a una miembro del grupo, que se ha quedado con el cargo, aunque no se sabe para qué. Basta ver los plenos, donde se opuso por ejemplo a la municipalización de la ayuda a domicilio y también a que las cofradías tuviesen un convenio, eso sí pidió tener grupo mixto para ella, lo cual es pedir lo ilegal, sería por los ingresos que tiene un grupo municipal”, añade.

“Quiero reconocer al Grupo Socialista como grupo preparado y conocedor del Ayuntamiento. Han tenido la cordura, de superar el haber perdido la Alcaldía, lo cual no han superado todos los componentes del antiguo Equipo de Gobierno. Alguno se veía antes de las urnas ya Alcalde y pese a los meses pasados, todavía no han superado ese trauma, tendrán que ir a un sicólogo, las urnas pueden ponerte de alcalde o de edil de la oposición. De ese trauma, nace una oposición agria, poco constructiva y rallando la falta de una mínima cordialidad corporativa. Andalucía por Sí, se ha convertido en la antítesis de estilo al de la Señora Alcaldesa. Aconsejaría al estratega del grupo que la táctica del Señor No, es poco productiva”, comenta

Por último, Fernández quiso “en los días previos de la Navidad, desear a todos los vecinos y vecinas de Puerto Real que paséis estos días lo más felices posible, tratando de ser positivos ante los problemas de la vida, para que la paz, la solidaridad y el amor, sean la Luz que nos iluminen. Por lo menos aportemos todas y todos una sonrisa, un saludo o una felicitación. Entre todos podemos mejorar un poco esta sociedad”.

FUENTE: PP Puerto Real