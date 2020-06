El Colectivo Ecologista ARGAIRA se ha sumado a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción ante “la tala y arrasamiento de monte bajo que se está produciendo en la zona de la Dehesa de las Yeguas”.

“Deseamos denunciar asimismo la agresión que está sufriendo esta zona por parte de la Agencia Provincial de Medio Ambiente con la colaboración específica del Ayuntamiento de Puerto Real, que no ha sido capaz ni de paralizar este estado de cosas ni de haber consultado con nuestro colectivo sobre las actuaciones que se pensaban llevar a efecto, con una falta de escrúpulos sobre la idoneidad de los colectivos que defendemos desde hace tanto tiempo la defensa del medio natural de nuestra población y no haber sido consecuentes con su programa electoral de consultar con los colectivos locales cualquier actuación sobre medio ambiente que se llevara a efecto en nuestra población”.

“Esta zona de la Dehesa de las Yeguas es una zona especialmente sensible sobre la fauna y flora que habitan en estos espacios, y no se han tenido en cuenta estos aspectos con una falta de sensibilidad a la que ya nos tienen acostumbrados los hombres públicos, actuando no sabemos bien con qué criterios y arrasando el área con la tala de árboles piñoneros de gran porte y el monte bajo, que con especies como el lentisco, tomillo, el romero, la lavanda, la alhuzema y más de 200 plantas aromáticas están convirtiendo la zona en tierrra quemada”.

“Asimismo la fauna que alberga este área conforma multitud de especies de pájaros insectívoros tan beneficiosos para la naturaleza y los cultivos y que por citar algunos mencionaremos al cola rubia, el miracielo, el boinita, el carbonero, el toritosco, el pichi, el rabilargo y otros pájaros cantores que como el jilguero encontraban refugio y supervivencia en esta zona. Además otras aves de porte más específicos como la tórtola, la perdiz, el gallo de marzo y la codorniz encontraban en esta zona sus últimos refugios en los alrededores de este pinar, uno de los últimos que conforman la corona arbórea que conformaba los alrededores de la bahía. El camaleón, conejo, hurón, lirón, meloncillo, culebra bastarda, culebra escalera y otras especies conformaban también la fauna específica del área”, añaden.

“Las actuaciones que se están llevando a efecto en la zona, con la inclusión de maquinaria pesada que arrasan el pinar y el sotobosque, convirtiendo la zona en un páramo sin algún signo de vida, desapareciendo el pinar y el sotobosque original, más parece la obra de algún demente, a no ser que se oculten programas enmascarados de urbanización de la zona, actuaciones a los que los hombres públicos al final nos tienen acostumbrados en muchas de las actuaciones que contra el medio ambiente se han originado desde la administración, y que con nuestra experiencia hemos comprobado en multitud de ocasiones”.

“Ante este estado de cosas el Colectivo Ecologista ARGAIRA solicita de inmediato a la Agencia de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Puerto Real la inmediata paralización de los trabajos que se están efectuando en este área y la adopción de medidas legales para los responsables de estos trabajos, porque amparados en sus cargos políticos inician actuaciones que van en detrimento del medio ambiente y de la sociedad de la que formamos parte”, finalizan.

FUENTE: Colectivo Ecologista ARGAIRA

