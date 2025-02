El Ayuntamiento solicita a Diputación que asuma sus competencias en materia de desbroces en El Marquesado y La Chacona

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del responsable municipal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, exige a la Diputación de Cádiz que asuma sus competencias en materia de desbroces en zonas como El Marquesado y La Chacona.

El edil resalta que “ante la dejadez que sienten estos vecinos y vecinas de Puerto Real, desde el Ayuntamiento hemos actuado en varias ocasiones para adecentar las zonas, pero se da la circunstancia de que son desbroces que corresponden a Diputación, ya que son carreteras de su competencia”.

Sobre esto, además, apunta que “las asociaciones de estas zonas nos trasladan que se sienten discriminadas, sobre todo porque la Administración provincial no da el mismo trato a Puerto Real que a Chiclana”.

En concreto, Gil manifiesta que “la Asociación Virgen de Fátima de La Chacona argumenta que de Diputación no vienen a la zona y cuando lo hacen una vez al año no son efectivos. Y desde la Asociación de Vecinos de San Juan de El Marquesado nos comentan que no vienen a desbrozar mientras ven que en los tramos de Chiclana están siempre limpias las canalizaciones y desbrozados los terrenos anexos a la carretera”.

Personal técnico del área de Medio Ambiente se desplazó este lunes a las zonas en cuestión para constatar el estado en el que se encuentran. Cabe destacar que desde el Ayuntamiento “se han realizado varias comunicaciones a Diputación de manera periódica sin que se hayan recibido respuestas. Por su parte, a Carreteras del Estado se han enviado varias comunicaciones y aunque siempre han contestado, no aportan soluciones”.

Por último, Antonio Gil afirma que, por otra parte, también se ha requerido a la Junta de Andalucía la limpieza y desbroce que afecta a la seguridad del carril del tercer cordel de servidumbre que une la Cañada del camino de Paterna con la Cañada de Arcos, dirección Asprodeme. “Esperamos que se atienda la petición y se dé solución por el riesgo que supone”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real