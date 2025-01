El Ayuntamiento, obligado a retirar un árbol de grandes dimensiones por riesgo para la ciudadanía

Personal de la empresa municipal Grupo Energético de Puerto Real (GEN) ha procedido en la mañana de este miércoles a retirar un árbol de más de 20 metros de altura, situado en el Parque del Porvenir, ante el riesgo de caída.

El delegado municipal de Arbolado, Antonio Gil, manifiesta que “lamentablemente, nos vemos obligados a retirar este árbol de gran porte, pues las medidas aplicadas para intentar conservarlo no han funcionado. Estos días el ejemplar se ha dañado con enorme riesgo de caída, por lo que actuamos para evitar daños a la ciudadanía”.

Se trata de un pino carrasco centenario que presentaba daños y una inclinación del 40 por ciento, a pesar de que se viene actuando sobre el mismo desde el pasado año para intentar paliar la situación y conservarlo. “El pasado año, cuando se detectó una inclinación del 30 por ciento, se podó para evitar detener el proceso; este año la misma ha crecido notablemente, con la circunstancia de que en las últimas fechas se ha partido en dos y el riesgo de caída del ejemplar es muy elevado”.

Por tanto, se ha optado por su retirada tras la valoración del jefe de jardinería de Medio Ambiente. Sobre la situación, Antonio Gil resalta que “como es sabido, nuestra apuesta es aumentar la masa arbórea del municipio, pero ante situaciones de este tipo, no tenemos otra solución, como así lo han entendido colectivos conservacionistas con los que me he puesto en contacto para informarles. No podemos jugar con la seguridad de las personas”. El espacio que deja será ocupado por otro ejemplar, ya que el Ayuntamiento va a reponerlo.

Finalmente, Gil afirma que “es importante informar y concienciar a la ciudadanía en educación medioambiental, porque la conservación y cuidado de nuestro patrimonio medioambiental es cosa de todas las personas”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real