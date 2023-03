Editorial: “De Pulmón Verde a Botellón de la Bahía”

Ahora, el PSOE, más centrado en hacer creer que AxSí no hizo nada durante el pacto que les mantuvo juntos, llega con un nuevo botellón y fiesta en la previa de la Semana Santa. Carlos Salguero, obcecado en su afán por destacar más que Alfredo Fernández en la Concejalía de Juventud, también ha puesto su granito de arena para que Puerto Real sea “Villa Botellón”. Será porque no le renta como Concejal de Medio Ambiente que sea conocido como “Pulmón de la Bahía”. Tampoco le renta eso de arreglar y mantener en buen estado las instalaciones deportivas con fondos propios. Tampoco se le ha visto el pelo más allá de ir a hacerse una foto. El deporte, mejor desde el sofá. Los clubes, tirados de la mano de Dios.

