Decepción en Izquierda Unida tras la marcha de los ediles de Podemos Puerto Real

La marcha de Antonio Romero, Fátima Pontones y Mario García de Podemos Puerto Real y, por ende, de Adelante Puerto Real como Concejales ha caído como un jarro de agua fría para la Asamblea de Izquierda Unida. De hecho, la misma ha emitido un comunicado donde lamentan la decisión tomada por los ya ex ediles, aunque muestran su respeto por la decisión.

“En IU respetamos las decisiones; La implicación o intervención en política y la forma de intervenir en política, así como el tiempo que cada cual le dedica es una decisión personal con dimensión política; el qué, el cuándo y el cómo”, señalan en su nota.

“Por supuesto, corresponde a los dimisionarios –como así han hecho– dar las explicaciones públicas sobre sus decisiones y, sobre todo, deben dárselas a los compañeros y compañeras de Podemos que es la organización con la que vinieron a la coalición y a las mujeres y hombres que les votaron por eso. No obstante, está claro que la salida de unas personas afecta de alguna manera al conjunto, pero a veces los hechos resultan clarificadores de que no todos ponían sobre la mesa las mismas expectativas”, añaden.

Si bien, parece que se mostraron molestos con el timing que ha llevado la situación. “Aquí hicimos una alianza entre gente de Podemos y gente de Izquierda Unida como punto de referencia política social y municipal para mucha gente. Si alguien tenía otro proyecto, debió haberlo dicho antes porque la gente que nos votó tiene derecho a saber quién es quién. La gente de Izquierda Unida estamos en el mismo lugar, en la misma posición que estábamos cuando nos presentamos a las elecciones con el proyecto de Adelante Puerto Real, entramos llamándonos Izquierda Unida y aquí seguimos como Izquierda Unida, con toda la claridad de la verdad desnuda, sin artificios”, expresan.

“No nos desanimamos porque sabemos que cada paso cuesta trabajo, dedicación y, con cierta frecuencia, incomprensión. Que en política no se trata de llegar y besar el santo o llegar y quedarse con el santo y la peana. Construir un mundo mejor, una ciudad mejor, un Puerto Real mejor es una tarea colectiva, no un sprint final, sino una carrera de fondo. Aquí no estamos para ganar brillo personal, ni para demostrar que somos más listos que nadie, sino para mejorar la vida de la gente trabajadora. Y esto vale tanto para la política que se hace en las instituciones públicas como para las asociaciones más modestas que trabajan con una visión social”, finalizan.

