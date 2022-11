Conoce el orden de las agrupaciones de Puerto Real en el COAC 2023

En la mañana del domingo, el Teatro del Títere de la Tía Norica de Cádiz acogió el sorteo del orden de actuación de las preliminares del COAC 2023, que comenzará el 19 de enero con las agrupaciones de la cantera, mientras que el 21 de enero lo hará la categoría de adultos.

Tres agrupaciones puertorrealeñas estarán presentes sobre las tablas del Gran Teatro Falla en 2023 en la categoría de adultos, actuando consecutivamente el martes 24 y el miércoles 25 de enero.

‘To me pasa a mí: los desgraciaítos’

La Chirigota de Fermín y Antoñito, tras su segundo premio en 2020, regresará al coliseo gaditano con el nombre de ‘To me pasa a mí: los desgraciaítos’, volviendo a contar con la autoría de Fermín Coto y Antonio Jesús Domínguez, a los que se le suma Carlos Bastón, además de Sergio Guillén El Tomate en la música.

“Los impacientes” actuarán en tercera posición de la cuarta sesión preliminar (24 de enero) tras la comparsa de Antonio Martínez Ares ‘La ciudad invisible’, compartiendo también función con la chirigota de Antonio Álvarez El Bizcocho, ‘Los mi alma’.

‘No he salío antes porque mi madre no me dejaba’

Cerrará la cuarta sesión preliminar la otra chirigota de la localidad inscrita en el COAC 2023, ‘No he salío antes porque mi madre no me dejaba’, bajo la autoría de José Manuel Martínez Pérez Sema y la dirección de Andrés Catrofes.

‘Las que no pierden el tiempo’

Al día siguiente, miércoles 25 de enero y con motivo de la quinta sesión preliminar, llegará el turno de la comparsa ‘Las que no pierden el tiempo’, que cerrará la función. Esta comparsa contará con la autoría de Antonio José Toledo y Alejandro Rodríguez, con la dirección de Jesús Rodríguez.

Los borracheras

El pregonero del Carnaval de Puerto Real 2023, José Fernández Toté, regresa tras 25 años (‘La voz del barrio’), a la autoría de una comparsa. En este caso con un grupo de nueva creación y que llegará inscrita desde la capital gaditana.

