CCOO exige a la Junta de Andalucía inversiones en el Hospital Universitario de Puerto Real y HARE Vejer

Alfonso Campos, indica que “CCOO pretende hacer visible a la opinión pública una situación que no puede seguir así durante más tiempo. Estamos saliendo de una pandemia que ha sido muy dura, donde las condiciones y situaciones fueron fuera de límites, donde todos los profesionales han dado el 200% luchando contra lo desconocido y exponiendo incluso su propia salud con pocos medios de protección disponibles. Esta situación por suerte ha cambiado, el escenario ha cambiado y tenemos la obligación de hacer una sanidad pública andaluz mejor por y para nuestros pacientes por lo que solicitamos que las administraciones y direcciones de los centros y en particular el nuestro, trabajen para que se den las condiciones mínimas necesarias para realizar una atención de calidad”, finaliza.

“A todo esto hay que sumar la incomodidad de los familiares, que no tienen una simple sala de espera donde permanecer esperando noticias sobre su familiar a la intemperie, ya que la antigua sala de espera fue acondicionada para la atención COVID. Esta cuestión tan simple en un hospital como el puertorrealeño, que atiende a una población cada vez más numerosa y dispersa geográficamente (poblaciones de más de 50 km) es muy incómoda y nada aceptable por la población. Llevamos años denunciando la situación y ya no da más de sí”, sentencia el delegado sindical de CCOO.

Alfonso Campos explica que “la falta crónica de camas de ingreso hospitalario provoca de forma continua el colapso de las zonas de atención a pacientes en Urgencias ya que, al no existir un flujo adecuado de ingresos y altas en el hospital, el paciente queda horas y en muchas ocasiones días a la espera de camas de ingreso. Para atenuar el impacto de esta situación, estos pacientes quedan en Urgencias ocupando recursos que están destinados y pensados para la atención urgente, por lo que se dejan de atender en tiempo y forma otras urgencias. El resultado son pacientes muy enfermos, vulnerables en situación de fragilidad y pendientes de ingreso que pasan la noche en sillones o en unas camas de observación que no pueden ser ocupadas por nuevos pacientes críticos”.

“Ya no es algo estacional la falta de camas en el hospital”. Tal como afirma el delegado sindical de CCOO, Alfonso Campos, “la falta de camas es algo continuo por diversas y variopintas cuestiones: la alta frecuentación, los planes de vacaciones tanto navideñas, Semana Santa y estivales, las bajas de profesionales que no se cubren, la saturación por la alta demanda en los centros de salud del área sanitaria que cubre el hospital, que ronda los 375.000 ciudadanos andaluces, y un largo etcétera que debe ser dirimido de una vez y con carácter inmediato por la Junta de Andalucía”.

Previous El Paseo Marítimo acogerá, del 24 de junio al 16 de septiembre, una nueva edición del 'Rastrillo de Verano'