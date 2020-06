El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Real, Carlos Salguero, ha salido a contestar y desmentir el comunicado de la Asociación ‘Argaira’ en relación con la actuación del Ayuntamiento en la Dehesa de las Yeguas, que “ha sido emitido en base a mentiras con el único objetivo de confundir a la ciudadanía”.

“En dicho comunicado se dice que el delegado del área no hizo nada por paralizar la actuación en el mes de marzo, siendo esto totalmente incierto. El pasado 13 de marzo del 2020, a las 10:37 A.M, tras el informe de los agentes de Medio Ambiente, se firmó por parte del propio Salguero, un Decreto en el que se ordenaba a la empresa la paralización de los trabajos conscientes en la tala de unos 300 ejemplares de pino piñonero en la zona sur- oeste del área recreativa de Dehesa de las Yeguas, bajo el expediente IUO No 08/2020, disponible para su consulta en el consistorio local”.

“En marzo, incluso, es el propio concejal y el Ayuntamiento quienes pusieron impedimentos a la empresa responsable, con la solicitud de la licencia de la obra, tal y como reconoce la propia Delegación de la Junta de Andalucía”, añade Salguero.

“Además, fue el propio Ayuntamiento en el Pleno de junio, quien por unanimidad y firmada por los portavoces de todos los grupos políticos representados en el Consistorio, quien sacó adelante la moción propuesta relativa a las actuaciones forestales realizadas en el pinar de la Dehesa de las Yeguas por parte de la Junta de Andalucía”.

“Invito a Argaira y a Paco Lebrón a acudir al Ayuntamiento para reunirse conmigo, así como para revisar la documentación y el decreto de paralización de obras que firmé. Y le solicito la inmediata rectificación en un tema tan serio que afecta a Puerto Real. No es razonable que se realice un comunicado demostrando el desconocimiento en las actuaciones que ejecutó el Ayuntamiento y mi persona, como responsable del área de Medio Ambiente en Puerto Real”, concluye el concejal de Medio Ambiente.

FUENTE: PSOE Puerto Real

