AxSí Puerto Real: “El pacto oculto con la derecha para la subida de sus sueldos es el único gran logro de la Confluencia y Adelante en cien días de Gobierno”

Finalmente desde Andalucía Por Sí han valorado la intención de diálogo que ha mostrado en determinadas cuestiones muy puntuales el Equipo de Gobierno, “nos gusta ser honestos y tenemos que reconocer que el talante es de intención de diálogo, pero en cosas muy puntuales y, de momento, no en los asuntos de calado que la ciudad requiere y aún no se han planteado por parte de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía como por ejemplo en las medidas fiscales que se pretenden llevar a cabo, la generación de economía para atraer el empleo, la defensa de nuestras infraestructuras universitarias o la industria como eje fundamental para el futuro de nuestro pueblo”, finalizan los andalucistas.

Tampoco entiende Fernández “la dudosa dedicación de Aurora Salvador a su propio cargo” ya que, según explica, “tenemos una alcaldesa a tiempo parcial que aún no ha aclarado públicamente su situación, ni ha explicado cómo va a trabajar de aquí en adelante porque la gente, aquella que decían defender, requiere una atención plena, y no solo los martes por la mañana”, en referencia a las citas de atención ciudadana que ha anunciado la primera edil.

Para los andalucistas “el único gran logro” de Aurora Salvador y su equipo ha sido “sacar adelante la desconsiderada subida de sus sueldos gracias al pacto oculto que a día de hoy mantienen con el PP y que no han hecho público aún, a pesar de nuestra insistencia”. En ese mismo sentido, para AxSí “ese extraño acuerdo que se ha cobrado ya la ruptura de la derecha en Puerto Real, expulsando a una concejala del PP al grupo de no adscritos por el más que probable desacuerdo con la actuación de su ya ex compañero, ha destacado por hacer realidad la subida de un 40% el coste político del Ayuntamiento convirtiéndose en el más caro de la historia, es decir, los que más cobran con un Gobierno en minoría de solo nueve concejales”.

