AxSí muestra “su preocupación ante las decisiones de la dirección de Navantia y sus consecuencias para el astillero”

Andalucía Por Sí desea “mostrar su apoyo sin fisuras a la parte social de la empresa y a cuantas acciones decidan emprender para que la dirección de Navantia cambie este tipo de decisiones que ahogan a la planta de Puerto Real. No es lo mismo ensamblar unos tubos que construir barcos. El primer trabajo no requiere más de unas 150 personas y durante un corto espacio de tiempo. La construcción naval civil y militar sin embargo da sostenimiento a la plantilla y genera rentabilidad empresarial durante muchos meses… los andalucistas de Puerto Real exigimos a Margarita Robles, ministra responsable de defensa, que cumpla con su compromiso de que el BAM-IS que está firmado será para Puerto Real en exclusiva”, finaliza el líder andalucista.

“Si a esta situación sumamos la dejadez que sufre el astillero de Puerto Real podemos concluir de forma alarmante que la dirección de Navantia quiere acabar con la planta. Desde hace años existen grúas rotas que no se reparan, en la planta no se invierte ni se modernizan sus mecanismos y ni si quiera se reparan las goteras de los techos de los talleres, mientras que en otras plantas españolas sí que se atienden las necesidades de mantenimiento y se invierte en su mejora. Este tipo de desequilibrio e injusticia se acrecienta al saber que la carga de trabajo está garantizada hasta 2031 en Cartagena y en Galicia mientras que Puerto Real tiene su futuro cada vez más oscuro”.

