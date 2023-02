Aurora Salvador, elegida para liderar la Confluencia de Izquierdas en las Elecciones Municipales

La Asamblea Abierta de la Confluencia de Izquierdas de Puerto Real votó el pasado sábado a Aurora Salvador Colorado como su candidata a la alcaldía para las próximas elecciones municipales. La actual Concejal en el Ayuntamiento de Puerto Real ya había sido la elegida por Izquierda Unida para liderar la formación en caso de que la Confluencia no llegara a buen puerto.

Salvador, de 53 años, es médica de urgencias y ejerce en el Hospital de Puerto Real. Con una participación de 15 años en las asociaciones de madres y padres de alumnos, actualmente es presidenta del AMPA del Virgen del Carmen y presidenta de las AMPAs de Puerto Real. Es concejala en el Ayuntamiento de Puerto Real en la oposición y milita en Izquierda Unida desde el 2015.

En su presentación Aurora Salvador explicaba “mis consignas son el trabajo, la memoria y la cultura; mi motor la rebeldía, mi fuerza es la confianza en un nosotras acogedor y diverso”.

“Entiendo mi propuesta a la alcaldía no como una aspiración personal, sino como un compromiso fuerte, vinculante y solidario con mi pueblo. Más que ocupar un espacio de relevancia personal, se trata de tender un puente que dé paso a las necesidades colectivas. Mi motivación para ser alcaldesa es construir un Puerto Real justo, solidario, sostenible y democrático. El valor para hacerlo me lo da la gente que ha confiado en mí y me ha animado a presentarme, me siento arropada y sé, a ciencia cierta, que en esta lucha titánica nos necesitamos todas”, señala Salvador.

Salvador dijo sentirse “muy identificada y comprometida con el proyecto de la Confluencia, un espacio en el que hay representantes de colectivos sociales, personas independientes de gran valor y trayectoria social y política y también están los partidos Izquierda Unida y Verdes Equo. El capital humano presente en la Confluencia es enorme y seguro que de este grupo saldrá el mejor equipo posible para gobernar Puerto Real”.

Aurora Salvador también tuvo palabras para el resto de formaciones políticas de izquierda de Puerto Real, tanto para Adelante Andalucía que ha liderado estos años Teresa Rodríguez y Podemos Puerto Real, que ya han anunciado sus candidaturas en solitario: “seguiremos trabajando para cumplir con uno de los deseos de la gente de la calle, que es lograr la unidad de la izquierda. Creemos que una sola candidatura de izquierda en nuestro pueblo es posible, desde el convencimiento que la unidad de acción, que la unión de los partidos en un espacio amplio y de participación de la ciudadanía, nos puede permitir configurar el mejor programa social y llevar a la práctica las políticas sociales que no dejen a nadie atrás. Entendemos que es el momento de las personas, no de los partidos”.

FUENTE: Confluencias de Izquierdas Puerto Real