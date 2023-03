Visita “a escondidas” de la Ministra, Isabel Rodríguez, a Puerto Real

Que Elena Amaya no es muy querida en el PSOE a nivel nacional no es algo que se escape a ojos de todo el mundo en la familia del PSOE. De ahí que la visita de la Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apenas haya quedado en una anécdota y una foto más para la Regidora de Puerto Real y su Equipo de Gobierno.

