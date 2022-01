Vicente Fernández (PP) llama a la “reflexión” en el Día Internacional de la Educación

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha pedido que la comunidad educativa y toda la sociedad puertorealeña “reflexione sobre la importancia de la educación” hoy día 24 de enero, Día Internacional de la Educación, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para sensibilizar a todo nuestro planeta de la importancia de la educación para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Vicente Fernández señala que “la educación es la base y la diferencia en la economía y el desarrollo entre los pueblos. La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. Sin una buena educación en principios y valores no hay democracia, donde se sepa vivir en libertad sin afectar a la libertad de los demás. También, la educación aumenta la productividad de las personas y como consecuencia, el potencial del crecimiento económico. Indirectamente, ayuda a erradicar la pobreza y la vulnerabilidad, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y puede reducir la desigualdad. En definitiva hace sociedades mejores y más felices”.

El líder popular indica que “la educación no es cosa solamente de los educadores, es de los padres y madres y de todos en la sociedad, pues no hay que suscribirla al interior de los centros educativos. El derecho a la Educación es un derecho humano, que no debe de suscribirse a los niños y niñas, sino a todos, porque personas de la tercera edad ahora sufren la discriminación y la barrera digital, como ha señalado Cáritas. La educación debe de tener un sentido integral en el desarrollo de las personas”.

“La educación ha sido uno de los aspectos más afectados en el confinamiento por la pandemia de Covid-19, la escolarización para niños y niñas más vulnerables, y con falta de recursos se ha notado negativamente. Por ello, el lema del Día Internacional de la Educación se centró en la recuperación y la revitalización para una generación entera que se ha visto afectada por esta pandemia, que cuando termine veremos los resultados no solamente escolares sino también psicológicos, independientemente de los que están sufriendo el covid permanente”.

“Haría un llamamiento a que todos nos concienciemos en su necesidad social, la educación es fuente de paz y progreso, acabar con los radicalismos estériles y las conductas antisociales, aumentando el respeto y la tolerancia. Por esto, es necesario y urgente reforzar al personal docente desde su prestigio social y autoridad como de su formación, aumentando las dotaciones en medios de manera constante. Propondría, incluso, que hubiera de verdad un pacto de la educación en Andalucía, donde desde padres y madres, expertos en la educación diaria, partidos políticos, sindicatos y entes sociales, se comprometieran a que nuestra tierra, en cada localidad tenga un futuro mejor como sociedad y de cada uno de los individuos”.

FUENTE: PP Puerto Real

