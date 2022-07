Vicente Fernández muestra su apoyo “a las peticiones de trabajo de los Comités de Empresa de los astilleros”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido mostrar su público apoyo “a las manifestaciones que han realizado los Comités de los Astilleros y los sindicatos UGT y CCOO, en la que piden que se traiga más trabajo a los astilleros de la Bahía de Cádiz”.

“No hay derecho que siempre los astilleros, empezando por la factoría de Puerto Real aunque se puede trasladar a las demás, estén siempre en el filo de la navaja por la falta de previsión en las cargas de trabajo para estas factorías. Desde la dirección de Navantia de Madrid, que no busca la continuidad de trabajo. No vale conseguir un barco o nuevas líneas productivas, como parches temporales, estás factorías necesitan la continuidad del trabajo de los astilleros, lo que supone estabilidad y seguridad para los trabajadores de las factorías y de las empresas auxiliares, tan importantes para el empleo de nuestra comarca de la Bahía de Cádiz”, señala el popular.

“Apoyo que se pida al Ministerio de Hacienda que las ocho patrulleras interceptadoras para los Servicios de Aduanas, que ha iniciado el proceso de licitación, se hagan en nuestros astilleros. Pero no solo es eso, estamos en una grave crisis energética, producida por la necesidad de gas ante el posible corte de suministro de Rusia y las malas relaciones de Pedro Sánchez con Argelia, que era nuestro principal suministrador. Esto motiva que no solamente con respecto a España, sino a nivel internacional por la guerra de Ucrania, se haya provocado un repentino auge de la petición de nuevos buques gaseros que reúnan los nuevos requisitos de seguridad de navegación que se requieren. Casualmente, debe de recordar la dirección de Madrid, que en la factoría de Matagorda se construyeron dos gaseros”.

“Es una petición de los Comités, a la que me sumo también. ¿Por qué no se está buscando que alguna de las demandas de construcción naval venga para nosotros? Como indican los Comités, los astilleros asiáticos especializados no pueden cubrir las demandas, están a tope, contratando ahora para el año 2025. ¿Qué dice la dirección de Navantia?, ¿Qué trabajo comercial se está realizando?, ¿No aprecian un nicho de trabajo muy importante en ello para la que se está preparado?”.

“No es la primera vez que pregunto porqué la transformación del navío de transporte del ejército, Ysabel, no se efectuó en uno de nuestros astilleros gaditanos públicos. A la vez, existe el proyecto de realizar un nuevo buque análogo al anterior, ¿por qué no se planifica para realizarlo en Matagorda o en otro de los astilleros de la Bahía? También he propuesto que los patrulleros de alturas previstos para la Guardia Civil del Mar se ejecuten en la Bahía. Son construcciones nuevas que dependen directamente del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que si quieren se pueden construir en los astilleros públicos y no en otros privados”, recuerda Fernández.

“Duele que dirigentes del PSOE, como la alcaldesa Elena Amaya, gritara en campaña electoral en defensa del sector público, pero no se mueven ni hablan para traer trabajo a nuestros astilleros públicos. Mucho menos gritar a Pedro Sánchez, y trabajo para la Bahía, para Puerto Real. Curiosamente si defiende a capa y espada el proyecto privado del Cádiz CF. Espero que el nuevo dirigente provincial del PSOE, el señor Boix, defienda que vengan cargas de trabajo para nuestras factorías. Es una petición que procede de los comités de empresa, sindicatos y partidos políticos, pues el sector del metal naval es un motor muy importante para la economía local y comarcal. Por ello del empleo, para esta comarca, que lo necesita”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

