V. Fernández (PP): “Las Canteras y todo nuestro medio ambiente son tu patrimonio”

Pero pienso que no basta, es verdad que durante los últimos años el estado de dejadez y de basura era patente, pero me pregunto, ¿la basura llega sola?, ¿los destrozos ocurren solos? Creo que es el momento que la educación cívica crezca y la responsabilidad ciudadana.

Seamos positivos, creamos que la naturaleza más sabía y fuerte que nosotros se repondrá, pero no podemos permitirnos el lujo de quedarnos impasible y olvidarnos de lo ocurrido, debemos prepararnos para que no vuelva a suceder más. La prevención es muy importante, vital, en la cual debe estar involucrada toda la sociedad activamente, ya sea de origen intencionado, negligente u ocasional.

Hace pocas fechas, tuvimos un gran sobresalto en Puerto Real, el incendio de nuestro paraje de Las Canteras. Afortunadamente, no hubo daños personales, pero sí medioambientales y emocionales de nuestros vecinos y vecinas. Por ello, no es ocioso, que recordemos este Día Mundial de la Prevención y Contra los Incendios Forestales.

