V. Fernández (PP): “La incompetencia política y gestión de Amaya raya lo escandaloso”

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, se ha mostrado asombrado ante la estrategia de Elena Amaya de “ir saltando de charco en charco”. Unas declaraciones que ha realizado a colación de la presentación de Proyecto Sportech City y de las distintas conexiones y escándalos que puede conllevar dicho proyecto en un futuro.

“No contenta con su gran aparición en la foto celebrando que el fondo de inversiones, Mar Oceána, relacionado con el Cádiz CF, se hiciera con los terrenos de Delphi, estrechando la mano a una persona que está imputado en el caso Villarejo y quedando muchas interrogantes jurídicas por resolver. Cuestión que hasta parte de su propio Equipo de Gobierno comparte, en un comunicado emitido por Andalucía por Sí, por las dudas y posibles problemas jurídicos existentes. Elena Amaya dice que si al final viene otro proyecto le da lo mismo, ella ha cobrado el IBI, recordando la famosa frase de Groucho Marx, ‘estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros‘”, señala Fernández.

“Señora Alcaldesa, lo primero es que el IBI, lo tenían que pagar, fuera quién fuera por prescripción legal. Segundo, en ello usted no ha intervenido en nada, pero si es de su responsabilidad el destino que se dé a ese dinero, saber a qué lo va a destinar, de ello es lo que debería de hablar, por mínima trasparencia”, replicó Fernández.

“Lo que tenía usted que haber realizado, en vez de intentar apuntarse un tanto sin pensar en otra cosa, cuando usted no había intervenido en este asunto, de la problemática y legalidad desde el punto urbanístico del proyecto, pues lo ha avalado con su presencia como Alcaldesa de Puerto Real. En política hay que tener precaución y preguntando, y escuchando, a los técnicos municipales. Además, según ha publicado en la prensa, usted tenía que saber, pues había votado a favor de la reserva de suelo tanto en la Autoridad Portuaria como en el consejo de Las Aletas, los posibles problemas que podían surgir con este proyecto. ¿Es usted olvidadiza o no sabe ni lo que vota?”, prosigue.

El dirigente popular quiso recordar que “el pueblo de Puerto Real lo que necesita es que se genere riqueza y empleos, en esa y en todas las zonas industriales, urbanísticamente hablando. Puerto Real lo que no necesita es caer en otro lío de procedimientos judiciales, donde se alargue el abandono de esos terrenos, mientras que no se soluciona con una sentencia definitiva. De ello ya tenemos experiencia con el tema de las Aletas. La falta de un liderazgo municipal se nota, no se puede venir a rebufo de las cosas que llegan y, como se ha demostrado, sin tener ni siquiera la curiosidad de quién está detrás de ello. Cualquier otro Alcalde de cualquier partido, lo que hubiera es trabajado para traer empresas para todos los terrenos ociosos que existen en nuestro término municipal. Eso sí, para ello hay que preocuparse, trabajar y pedir ayuda a otras administraciones públicas, buscar inversores privados moviéndose y asesorándose para conseguir que Puerto Real vuelva a ser el foco industrial que nunca debió de dejar de ser”.

“Señora alcaldesa, su incompetencia política y de gestión raya lo escandaloso, no es que ya lo sepan los que la rodean, es que usted lo muestra públicamente, como en esta foto, y su incompetencia ya ha salido fuera de nuestra localidad, manchando el prestigio de nuestro Ayuntamiento. Le pregunto ¿está usted dispuesta a modificar el Plan General de Ordenación Urbana por este proyecto?, ¿sabe el tiempo que supondría este procedimiento?, ¿conoce que los que platean este proyecto son los mismos que otros proyectos que al final no acabaron como se anunciaba con muchas expectativas frustradas en nuestra comarca de la Bahía de Cádiz, como fueron Torrox o Carbures? Señora Elena Amaya antes de tirarse a cualquier piscina miré si tiene suficiente agua”, finalizó.

